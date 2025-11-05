GK村松秀司「素晴らしい施設や素晴らしいホテル。全てに感謝しています」

U-17日本代表は11月3日、カタールで開幕したFIFA U-17ワールドカップの初戦で、U-17モロッコ代表に2-0で勝利を収めた。

今大会からカタールでの5年連続開催となり、アスパイア・ゾーンと呼ばれる会場での集中開催。GK村松秀司（ロサンゼルスFC）も「素晴らしい施設や素晴らしいホテル」と環境に驚いた。

キャプテンとしてクリーンシートに貢献した村松は、アメリカで生まれ育ったため英語も堪能だ。現地メディアの取材にも応じ、「アメリカでは、これほど多くの人々が私たちの試合に来ることはありません。アンダー世代に対するこのようなサポートを見られるのは素晴らしいことです」などと感謝を語った。

現地組織委員会（LOC）によると、U-17日本代表に用意された宿舎は、2022年カタールW杯でA代表が宿泊したのと同じ施設だという。さらに会場のアスパイア・ゾーンは8面のピッチを持ち、大会にとっては最高の環境。村松が「素晴らしい施設や素晴らしいホテル。全てに感謝しています」と驚くのも頷ける。

また、廣山望監督も「ピッチのコンディションがいいということ自体は、日本のサッカー選手にとって、ポジティブに働きやすい要素」と指摘。アフリカ王者を相手に、「日本の選手にとっては、自信を持ってプレーできた要因の1つだと思います」と明かした。最高の環境で最高の結果を日本へ持ち帰りたい。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）