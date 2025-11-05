中に入って撮影できる巨大スノードーム出現！名古屋マリオット25周年のクリスマス11/12～
名駅でひと足先にクリスマス
映える巨大スノードームが登場
まるで物語の中に入り込んだような、夢のスノードーム体験を。
JR名古屋駅直結『名古屋マリオットアソシアホテル』今冬のクリスマスは「Marriott Christmas～Memory Snow～」。
開業25周年を迎える節目の今年は、スノードームをテーマにした幻想的な世界がホテル全体に広がります。
注目は、高さ2.3ｍの巨大スノードームの中に入って写真が撮れるフォトスポット。
白いツリーに囲まれた透明のドームに足を踏み入れると、まるで雪降る森の中に迷い込んだよう。
名駅の真上とは思えないほど美しく静かな空間で、家族や恋人、友人と一緒にとっておきの一枚を撮影できます。
期間は11月12日(水)～12月25日(木)まで。ロビーが最も華やぐシーズンです！どうぞ、お見逃しなく!!
スノードーム概要
【場所】
名古屋マリオットアソシアホテル15Fロビー
【期間】
11/12(水)～12/25(木)
名古屋マリオット25周年を彩る
スタッフ手作りスノードーム
さらに館内8つのレストラン、フロント、コンシェルジュラウンジにはミニツリーとスタッフが手作りしたスノードームが飾られます。
スノードームの中にはホテルのマスコット「マリオットラビット」の仲間たちの姿も。
25年の感謝と、これからもゲストと歩み続けたいという想いを込めて、ホテルスタッフがひとつひとつ丁寧に制作。
小さなガラスの中に閉じ込められた世界から、心をほっと包み込むようなぬくもりが感じられるでしょう。
-限定販売-
オリジナルスノードーム
25周年を記念した、同ホテル初となるオリジナルスノードームが登場します。
セントラルタワーズを背景に、左耳を少し長くした「マリオットラビット」が25周年ロゴに寄り添う、愛らしいデザインです。
価格9,000円で、15階ロビーラウンジ シーナリー「ペストリーブティック」にて250個の限定販売。
店頭販売・発送は11月下旬を予定しているので、早めのチェックがお勧めです。
-耳寄り情報-
クリスマス限定宿泊プラン
さらに特別な夜を過ごしたい人には、「Memory Snow～クリスマスディナーとスノードームが彩る特別な夜～」プランがお勧めです。
ハーフボトルのシャンパン付きのクリスマスディナーがルームサービスで届けられ、宿泊記念として「オリジナルスノードーム」もプレゼント。
期間は12月19日(金)～12月25日(木)。
聖霊中学・高校ミニコンサート
12月14日(日)12時30分～13時15分には、東海地区屈指の名門・聖霊中学高等学校オーケストラ部による管弦楽ミニコンサートも開催。
ロビーいっぱいに響くクラシカルな音色が、クリスマス気分をさらに盛り上げます。
昨年の様子
-2026年版限定-
瀬戸焼作家イヤープレート
瀬戸市の陶芸家・水野このみ氏、水野智路氏による「マリオットラビット柄イヤープレート2026年版」も登場。
●豆皿(直径10cm)限定8枚/65,000円
水野このみ氏作 マリオットラビット柄
●16cm皿 限定31枚/18,500円
水野智路氏作マリオットラビット柄
それぞれ裏面にはシリアルナンバー入り。受取は12月1日(月)～10日(水)で、15階「シーナリー」にて。
予約開始は11月12日(水)10時から、公式サイト限定販売です。
きらめく冬の名駅で
クリスマスを盛り上げる
ショッピングやディナーの後に立ち寄って、スノードームで冬の魔法を感じてみては？
25周年の特別なクリスマスが、あなたの心にもきっと残るはずです。
店舗名：名古屋マリオットアソシアホテル
住所：名古屋市中村区名駅1-1-4
電話番号：052-584-1111(代表)
公式サイト：https://www.associa.com/nma/