名駅でひと足先にクリスマス

映える巨大スノードームが登場

まるで物語の中に入り込んだような、夢のスノードーム体験を。

JR名古屋駅直結『名古屋マリオットアソシアホテル』今冬のクリスマスは「Marriott Christmas～Memory Snow～」。

開業25周年を迎える節目の今年は、スノードームをテーマにした幻想的な世界がホテル全体に広がります。

注目は、高さ2.3ｍの巨大スノードームの中に入って写真が撮れるフォトスポット。

白いツリーに囲まれた透明のドームに足を踏み入れると、まるで雪降る森の中に迷い込んだよう。

名駅の真上とは思えないほど美しく静かな空間で、家族や恋人、友人と一緒にとっておきの一枚を撮影できます。

期間は11月12日(水)～12月25日(木)まで。ロビーが最も華やぐシーズンです！どうぞ、お見逃しなく!!

スノードーム概要

【場所】

名古屋マリオットアソシアホテル15Fロビー

【期間】

11/12(水)～12/25(木)

名古屋マリオット25周年を彩る

スタッフ手作りスノードーム

さらに館内8つのレストラン、フロント、コンシェルジュラウンジにはミニツリーとスタッフが手作りしたスノードームが飾られます。

スノードームの中にはホテルのマスコット「マリオットラビット」の仲間たちの姿も。

25年の感謝と、これからもゲストと歩み続けたいという想いを込めて、ホテルスタッフがひとつひとつ丁寧に制作。

小さなガラスの中に閉じ込められた世界から、心をほっと包み込むようなぬくもりが感じられるでしょう。

-限定販売-

オリジナルスノードーム

25周年を記念した、同ホテル初となるオリジナルスノードームが登場します。

セントラルタワーズを背景に、左耳を少し長くした「マリオットラビット」が25周年ロゴに寄り添う、愛らしいデザインです。

価格9,000円で、15階ロビーラウンジ シーナリー「ペストリーブティック」にて250個の限定販売。

店頭販売・発送は11月下旬を予定しているので、早めのチェックがお勧めです。

-耳寄り情報-

クリスマス限定宿泊プラン

さらに特別な夜を過ごしたい人には、「Memory Snow～クリスマスディナーとスノードームが彩る特別な夜～」プランがお勧めです。

ハーフボトルのシャンパン付きのクリスマスディナーがルームサービスで届けられ、宿泊記念として「オリジナルスノードーム」もプレゼント。

期間は12月19日(金)～12月25日(木)。

聖霊中学・高校ミニコンサート

12月14日(日)12時30分～13時15分には、東海地区屈指の名門・聖霊中学高等学校オーケストラ部による管弦楽ミニコンサートも開催。

ロビーいっぱいに響くクラシカルな音色が、クリスマス気分をさらに盛り上げます。

昨年の様子

-2026年版限定-

瀬戸焼作家イヤープレート

瀬戸市の陶芸家・水野このみ氏、水野智路氏による「マリオットラビット柄イヤープレート2026年版」も登場。

●豆皿(直径10cm)限定8枚/65,000円

水野このみ氏作 マリオットラビット柄

●16cm皿 限定31枚/18,500円

水野智路氏作マリオットラビット柄

それぞれ裏面にはシリアルナンバー入り。受取は12月1日(月)～10日(水)で、15階「シーナリー」にて。

予約開始は11月12日(水)10時から、公式サイト限定販売です。

きらめく冬の名駅で

クリスマスを盛り上げる

ショッピングやディナーの後に立ち寄って、スノードームで冬の魔法を感じてみては？

25周年の特別なクリスマスが、あなたの心にもきっと残るはずです。

店舗名：名古屋マリオットアソシアホテル

住所：名古屋市中村区名駅1-1-4

電話番号：052-584-1111(代表)

公式サイト：https://www.associa.com/nma/