¡ÖÌµÎÁ¡õ¿®¹æ¥Ê¥·¡×¤Ç12ÒÄ¶ ¡ÖÅìÇÅËáÆ»¡×Á´Àþ³«ÄÌÆü¤¬·èÄê¡ª JRÀþÊÂ¹Ô¤Î¡È¹âµ¬³ÊÆîËÌ¼´¡É
¹ñÆ»2¹æBP¡Á¹ñÆ»175¹æBP¤òÆîËÌ¤ËÀÜÂ³¡ª
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Ï2025Ç¯11·î4Æü¡¢¸©Æ»²Ã¸ÅÀî¾®ÌîÀþ¡ÖÅìÇÅËáÆ»¡×¤¬¡¢11·î30Æü¤Î16»þ¤ËÁ´Àþ³«ÄÌ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»³ÍÛÆ»¤Î¤µ¤é¤Ë¸þ¤³¤¦Â¦¤Ø¡ª¡Û¤³¤ì¤¬Á´Àþ³«ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÅìÇÅËáÆ»¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡¦ÃÏ¿Þ¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡ÅìÇÅËáÆ»¤Ï¡¢²Ã¸ÅÀî»Ô¤Î²Ã¸ÅÀîÃæ±ûJCT¡Ê¹ñÆ»2¹æ²Ã¸ÅÀî¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ë¤«¤éËÌ¾å¤·¡¢»³ÍÛÆ»¤ò±Û¤¨¤Æ¾®Ìî»Ô¤Î¹ñÆ»175¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Þ¤Ç¤ò·ë¤ÖÃÏ°è¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£Á´Ä¹¤Ï12.1km¤Ç¡¢¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤ÌµÎÁ¤Î¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅìÇÅËáÆ»¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²Ã¸ÅÀîÃæ±ûJCT¡ÁÈ¬È¨»°ÌÚ´Ö7.7km¤¬³«ÄÌºÑ¤ß¡£º£²ó¡¢È¬È¨»°ÌÚ¤«¤é¹ñÆ»175¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤È¤ÎÀÜÂ³Éô¤Þ¤Ç¤Î4.4Ò¤Î³«ÄÌ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Á´Àþ³«ÄÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡11·î30Æü¤Î³«ÄÌ¶è´Ö¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Ë¾®ÌîÆî¥é¥ó¥×¡¢½ªÅÀ¤Ë¾®Ìî¥é¥ó¥×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»³ÍÛÆ»¤È¤Ï¸òº¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀÜÂ³¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®Ìî¥é¥ó¥×¤«¤é¹ñÆ»175¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢»°ÌÚ¾®ÌîIC¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÆ»2¹æ¤È»³ÍÛÆ»¤òÆîËÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤°¼çÍ×¥ë¡¼¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¼þÊÕ¤Ç¤ÏÍÎÁ¤ÎÇÅÃ¢Æ»¤ä»³ÍÛÆ»»ÙÀþ¡Ü¿À¸ÍÃ¸Ï©ÌÄÌçÆ»¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÄÌ¸å¤ÏÌµÎÁ¤ÎÅìÇÅËáÆ»¤â¤½¤ÎÌò³ä¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´Àþ³«ÄÌ¸å¤Ï¡¢²Ã¸ÅÀî»ÔÌò½ê¤«¤é¾®Ìî»ÔÌò½ê¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬38Ê¬¤«¤é21Ê¬¤Ø¤È¡¢Ìó17Ê¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸¶è´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë³«ÄÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ6¤Ä¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç½ÂÂÚ¤¬²ò¾Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢³«ÄÌ¤¹¤ëÈ¬È¨»°ÌÚ¡Á¾®Ìî´Ö¤Î¶áÎÙ¤Ç½ÂÂÚ¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö½¡º´¡×¡Ö½¡º´ËÌ¡×¡Ö»Ô¾ì¡×¤Î3¤Ä¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¤â¡¢½ÂÂÚ¤Î²ò¾Ã¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹ñÆ»175¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ò¶´¤ó¤ÇÅìÂ¦¤Ë¤Ï¡¢ÅìÇÅËáÆ»¤ÎÁ´Àþ³«ÄÌ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀ°È÷¤·¤¿¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤´¾®Ìî»º¶ÈÃÄÃÏ¡×¤âÎ©ÃÏ¡£ÃÏ°è¸ÛÍÑ¤Î³èÀ²½¤Ê¤É¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾®Ìî¥é¥ó¥×°ÊËÌ¤Î¹ñÆ»175¹æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ï¡¢À¾ÏÆ»Ô¤Þ¤Ç¤¬4¼ÖÀþ¤ÇÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÀ¾ÏÆ»Ô¹õÅÄ¾±Ä®¤Þ¤Ç±ä¿¤¹¤ë¡ÖÀ¾ÏÆËÌ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤â·úÀßÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯½Õ¤ÎÁ´Àþ³«ÄÌ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£