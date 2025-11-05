

バッテリー容量を不安視されたiPhone Airだが、実際にはiPhone 16 Proと連続駆動時間は同じ。iPhone 16よりは伸びている（筆者撮影）

iPhoneのバッテリー節約設定を活用しよう

5.6ミリという驚異的な薄さで話題を集めたiPhone Airだが、その薄さゆえに、バッテリーが犠牲になっているのでは……と性能を疑問視する向きも少なくない。確かに、本体の体積が減れば、そのぶんどこかにしわ寄せはくる。特にスマホの本体内部は、バッテリーが占める割合が高いため、薄くした際に真っ先に犠牲になるデバイスと考えるのは自然だ。

専用の周辺機器として、iPhone Airにだけ装着できるMagSafe対応のバッテリーが発売されたことも、バッテリーが持たないのではというイメージを補強してしまった感がある。実際には、バッテリーではなく、SIMカードスロットやスピーカー、バイブレーターなどの部品を切り詰めてスペースを捻出しているため、見た目から想像するほどバッテリーは少なくはないが、不安視している人はいるはずだ。

とはいえ、iPhone 16 ProからiPhone Airに乗り換えた筆者は、同程度かむしろ若干だがバッテリーの持ちがよくなっている印象を受けている。実際、ビデオ再生時間はiPhone 16 Proと同レベルで、iPhone 16よりも通常で5時間、ストリーミングで4時間伸びている。また、iPhoneには、さまざまなバッテリー節約設定が用意されている。これらを駆使することで、iPhone Airを不安なく使うことができるはずだ。その方法を紹介していこう。

iOS 26の新機能、適応型電力制御を使う

省電力設定として、まず注目したいのが、iOS 26で実装された「適応型電力制御」だ。この設定は、「設定」アプリの「バッテリー」の中にある「電力モード」で変更することができる。iPhone AirやiPhone 17シリーズでは、標準で有効になっているため特に設定を変更する必要はないが、よくわからないままオフにしているケースや他の機種を使っているときには、ここを見直してみよう。

また、適応型電力制御の機能が使われると、そのことを知らせる通知が届くよう、設定することも可能だ。この機能は、iPhoneの利用量を普段と比較し、通常よりも激しく使われている場合に自動で有効になるというもの。ユーザー側が都度手動で設定などを変更する必要はない。

利用量が通常よりも多い場合、ディスプレイの明るさを下げたり、バックグラウンドでの処理を制限したり、チップセットのパフォーマンスを落としたりと、バッテリーの消費量を減らすような変更が加わる。ユーザー側にあまり影響がない形で、バッテリーの消費を減らすような振る舞いをするようになるというわけだ。



「設定」の「バッテリー」から「電力モード」を選び、「適応型電力制御」を有効にする。iPhone AirやiPhone 17シリーズは標準でオンになっている（筆者撮影）

さらに、バッテリー残量が20%以下になると、自動的に低電力モードに切り替わる。通常では、ユーザーに設定を切り替えるかどうかを確認するが、適応型電力制御が有効になっていると、その手間もなくなる。ただし、カメラ利用中やゲームプレイ中など、パフォーマンスが必要なときには、この制限はかからない。

これらの制限は、ユーザーがあまり気にならない範囲でかかるため、標準ではオンにしたまま使っておくのがいいだろう。標準で有効になっているiPhone 17シリーズやiPhone Airではそのままに、それ以外でこの機能に対応しているiPhoneでは、設定を変更してオンにしておくようにしたい。

この判断には、AIが用いられており、対応する機種はiPhone 15 Proシリーズ以降とやや少ない（同じ世代でも、ノーマルモデルのiPhone 15やiPhone 15 Plusは非対応）が、iPhone Airのような薄型端末を使う際の安心材料にはなるはずだ。設定をオンにするだけで必要なときに省電力機能が働くため、バッテリーの持ちが気になる人は真っ先にチェックしておきたい項目といえるだろう。

充電の最適化で早期の劣化を防ぐ



ユーザーの利用動向を把握し、自動で充電の速度を抑えて使う直前に100%まで充電するための機能が「バッテリー充電の最適化」だ

iPhoneなどのスマホに搭載されるリチウムイオンバッテリーは、充電を繰り返すと劣化していく。最大容量が80%を切ってしまったときが、バッテリー交換の目安といわれている。大体1年、フル活用すると数％減っていることが多いが、使い方や充電の仕方によっては1年で90%を切る場合もある。

最大容量が減ってしまうと、そのぶん、連続駆動時間はフル充電していても短くなる。この劣化を抑えるのも、バッテリーを長持ちさせるための一助になる。iPhoneに記録される放充電回数は、空の状態から100%までを繰り返すと1サイクルとカウントされるが、これを減らしてあげるといい。

そのためには、100%の状態のまま放置して、充電を続けておかないほうがいい。少しバッテリーを消費するとまた充電が始まり、回数を増やしてしまうからだ。これを防ぐ機能がiPhoneには搭載されている。便利なのが、「バッテリー充電の最適化」だ。

これは、iPhoneが大体の充電パターンを把握して、過充電を防ぐための機能。例えば寝る前に充電器の上に置いておくと、起床してiPhoneを充電器から外す少し前の時間に100%になるよう、80%まで急速充電してから充電を止めたり、速度を緩めたりする。無駄な充電回数を減らすためのチューニングを自動でする機能というわけだ。



「バッテリーの最適化」は通知から一時的にオフにできるほか、設定でオフにしようとすると「明日までオフにする」という項目を選ぶことも可能だ（筆者撮影）

筆者の場合、平日の起床時間である午前6時30分ごろまでにおおむね100%になっている。ただし、特別な用事があって朝早いときなどは、90%程度までしか充電されていないこともある。普段よりバッテリーが少ない状態だと、そのぶん使い切るのも早くなってしまう。このような用事があるときには、一時的に機能をオフにしておくのも手だ。

最適化中は通知が表示されるため、これを長押しして「今すぐ充電」を選択すると、通常の充電が始まる。また、iPhone 15以降の端末では、充電する上限を選択することも可能だ。上限は、最低80%まで、5%刻みで設定できる。ただし、この場合、バッテリーが少ないまま動作させなければならず、連続駆動時間は短くなってしまう。こちらを頼るよりも、最適化を使いこなしたほうがいいだろう。

チリも積もれば山となる、細かな省電力設定

もちろん、最新のiPhone AirやiPhone 17シリーズでも、細かな設定の積み重ねがバッテリーの持ちにつながる。チリも積もれば山となるというわけだ。

代表的なのが、ディスプレイの明るさ。暗くすればするほどバッテリーの消費量は減るため、明るすぎる設定になっていないかは改めて見直しておきたい。設定は「設定」の「画面表示と明るさ」やコントロールセンターで変更できる。暗くしすぎると画面が見づらくなってしまうため、今よりちょっとだけ下げるように心がけておくといい。



ディスプレイは見づらくならないギリギリまで暗くするのがオススメだ（筆者撮影）

iPhoneに搭載される有機ELは、ベースが黒で色のある部分だけを発光させる仕組み。そのため、表示内容に黒が多ければ多いほど、ディスプレイのバッテリー消費を抑えられる。ここで有効なのが、「ダークモード」だ。設定で時間ごとに切り替えられるほか、ダークモードに固定することもできる。文字などが見やすくなるメリットもあるため、これも有効にしておきたい設定だ。

また、5Gや4Gなどのモバイルネットワークも、Wi-Fiに比べるとバッテリーを消費しやすい。そのため、不要な通信をバックグラウンドでしないことも、節電には有効になる。アプリの自動更新は、その1つ。「設定」の「アプリ」で「App Store」を開き、「モバイルデータ通信」欄にある「アプリの自動ダウンロード」をオフにしておくと、自動でアプリが更新されるのを防げる。



モバイルネットワークでの自動アップロードは抑制しておきたい（筆者撮影）

自動ダウンロード全体をオフにしてしまうと、Wi-Fi環境でもダウンロードがされず、アプリが古い状態のままになってしまうため、こちらは有効にしておいてもいいだろう。

細かいところだが、フェッチになっているメールのバックグラウンドでの受信間隔を空けるなども、バッテリーの持ちをよくするために有効な設定になる。

こちらは、「設定」の「アプリ」から「メール」を選び、「メールアカウント」で「データの取得方法」を選択した後、フェッチの項目で変更できる。最短は「15分」だが、そこまで頻繁にメールチェックする必要がないというときには、「30分」や「1時間」にしておくようにしたい。「自動」は電源とWi-Fi接続時のみの更新になってしまうため、外出先で使う際にはあまりお勧めできない設定になる。



プッシュ非対応のメールやカレンダーを使っている場合には、フェッチの間隔を見直すことでバッテリーを節約できる（筆者撮影）

省電力設定を駆使すれば体感での持ちのよさも変わる

1つ1つの省電力効果は限定的ながら、積み重なると、体感でのバッテリーの持ちのよさにつながる。こうした設定を駆使すれば、iPhone AirでもオプションのMagSafeバッテリーを頼るシーンは少なくなるはずだ。



（石野 純也 ： ケータイジャーナリスト）