※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

今、選ばれるのには理由がある

「ウレタンマットレス」とは？

近年人気が高まっているのが、「ウレタンマットレス」です。石油からつくられる合成樹脂の一種である「軟質ウレタンフォーム」を用いたマットレスです。

ウレタンは簡単に言うと「スポンジ」のような素材で、「低反発タイプ」と「高反発タイプ」があります。スプリングマットレスと比べて弾力性が高く、体形のメリハリに応じて変形しやすいという性質があります。

オーダーメイドのようなフィット感！

ウレタンならではの長所と弱点

ウレタンマットレスの長所は、加工が容易で体形・体格に合わせたゾーニングがしやすい点です。また軽いため、ローテーションがしやすいのも利点です。

弱点として挙げられるのは、放湿性・通気性の悪さ。さらに劣化も早くて寿命が短く、早いものでは2〜3年で性能が低下して寝姿勢を保ちにくくなります。

へたりの犯人は「圧力」と見えない「水分」

ウレタンは素材の性質上、圧力が加わり続けると早い段階で変形が始まります。それを加速させるのが、寝ている間にカラダから出てくる「水分」です。

不感蒸泄と発汗による水分の多くは、敷き寝具に浸透します。ウレタンマットレスはスプリングマットレスなどと比べて放湿性・通気性に劣るため、1度浸透した水分が抜けづらいのが難点なのです。

マットレスが硬くなる!?

劣化を招くカラダからの「置き土産」

仮に水分が抜けたとしても、カラダから出る水分に含まれている微量の脂質やタンパク質といった成分がとどまり続け、ウレタンの劣化を進めてしまいます。

これらの脂質やタンパク質を吸ったウレタンの部分がかたくなるのです。すると圧力で変形したまま固まるため、くぼみなどが生じて寝心地が悪くなりがちです。

