『定額制動画配信』ランキング、Netflixが3年連続7度目の1位 ─ U-NEXTが2位に急浮上

定額制動画配信サービスを対象としたオリコン満足度調査の2025年版が発表された。総合1位はで、3年連続7度目の1位となった。

Netflixは評価項目別ランキングでも全5項目中「アプリ・サイトの使いやすさ」「動画の見やすさ」「コンテンツの充実さ」の3項目で1位に。なかでも、利用者が重視する傾向が最も高い評価項目「動画の見やすさ（79.9点）」での得点が高く、調査開始以来、９年連続の1位を継続しています。また「アプリ・サイトの使いやすさ」では4年連続8度目（2017～2020年、2022～2025年）、「コンテンツの充実さ」では2年連続6度目（2017～2020年、2024～2025年）の1位となった。

ジャンル別ランキングでは、「洋画」部門で2年連続6度目（2017～2018年、2020～2021年、2024～2025年）、「韓国ドラマ」部門では5年連続、「ドキュメンタリー」部門では2018年から8年連続の1位に。「オリジナルコンテンツ」部門では、1位を獲得した部門のなかで最も高い80.7点となり、2年連続6度目（2018～2021年、2024～2025年）の1位を獲得した。

これらの評価のほか、「推奨意向（92.0％）」、「継続意向（95.0％）」においてもNetflixがランクイン企業のなかで最も高い評価を得ている。

総合ランキングでは、が前回の総合5位から総合2位に大きく浮上。2020年の総合ランキング最高4位を上回り、初の総合TOP3入りを記録した。同サービスは今回すべての評価項目において前回を上回る得点を獲得。なかでも「コンテンツの充実さ（75.1点）」では前回3位から浮上し、Netflixと0.7pt差の2位の評価を得ている。

今回から初発表の「キッズ」部門においては、総合4位のAmazonプライムビデオが1位。「海外ドラマ」部門では総合7位のDisney+が2022年に次いで2度目の1位となった。

株式会社oricon MEがインターネット調査を行った。サンプル数は8,883人。調査期間は2025/06/26～2025/07/17、2024/07/11～2024/07/19、2023/06/27～2023/07/03。調査対象者は18～84歳の男女。「自身のアカウントで利用していて、かつ、料金を把握している人」「現在利用している人で、2ヶ月以上継続登録している人」「ただし、サブコンテンツや、アダルト、ギャンブルコンテンツがメインの利用者は対象外とする」の全てを満たすユーザーが対象。