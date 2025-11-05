桃井かおり、手作りの雑煮に反響「おいしそぉ」「海苔は後のせですね」「バランスいいですね〜」 季節を問わず“朝食メニュー”の定番と明かす
俳優の桃井かおりが3日、自身のインスタグラムを更新。「お雑煮！もう？とお思いでしょうが我が家は結構頻繁に食べてます」「キセツハヤドリ」とつづり、手作りの雑煮を紹介した。
【写真】「おいしそぉ」「バランスいいですね〜」「海苔は後のせですね」桃井かおり手作りの雑煮
澄んだ出汁には、長方形の餅のほか肉、青菜などの具材が入っており、椀の横には海苔が添えられている。「なんだか朝食べたく無いな〜なんて時はこれがいいんす」（原文ママ）といい、雑煮が朝食メニューとして根付いていることを明かしていた。
コメント欄には「ん〜温まりそう〜」「身も心も、気持ちもお腹も、温まる〜」「おいしそぉ」「お餅の常備いいね」「朝から雑煮は健康な証拠」「バランスいいですね〜」「海苔は後のせですね」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「おいしそぉ」「バランスいいですね〜」「海苔は後のせですね」桃井かおり手作りの雑煮
澄んだ出汁には、長方形の餅のほか肉、青菜などの具材が入っており、椀の横には海苔が添えられている。「なんだか朝食べたく無いな〜なんて時はこれがいいんす」（原文ママ）といい、雑煮が朝食メニューとして根付いていることを明かしていた。
コメント欄には「ん〜温まりそう〜」「身も心も、気持ちもお腹も、温まる〜」「おいしそぉ」「お餅の常備いいね」「朝から雑煮は健康な証拠」「バランスいいですね〜」「海苔は後のせですね」など、さまざまな声が寄せられている。