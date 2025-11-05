【ラブ・ライナー】新作「トリックライナー」で叶える自然なデカ目♡1本7役の万能アイライナー

ナチュラルなのに印象的な“デカ目”を叶える新アイテムが「ラブ・ライナー」から登場。11月中旬より順次数量限定で発売される「トリックライナー」は、1本で7役をこなすマルチライナー。極細の筆と楕円芯で、目元の陰影や立体感を自在に演出できます。上品で可愛いメイクが人気の斎藤みらいさんが魅せる、計算されたナチュラルEYEにも注目です♡

ラブ・ライナー 新作で叶える“自然なデカ目メイク”

ｍｓｈが展開する「ラブ・ライナー」から、1本で7通りに使える「トリックライナー」が新登場。極細のリキッドタイプとペンシルタイプの2種類をラインアップし、どちらも肌になじむ絶妙なニュアンスカラーが魅力です。

まつげの描き足しや涙袋の影、ふたえラインなど、目元をさりげなく強調したい時にぴったり。まるで生まれつきのような自然なデカ目を演出します♪

デカ目を仕込む2タイプ「トリックライナー」徹底紹介

リキッドアイライナーＲ５（極細筆）



価格：各1,760円（税込）

筆先0.01mmの極細筆で繊細なラインが自由自在。透け感ブラウンが肌に自然に溶け込み、まつげの隙間や目頭、涙袋ラインなど細部の仕込みに◎。

Wプルーフ仕様1で水・汗・皮脂に強く、12時間にじまない2のも嬉しいポイント。

カラー：セサミブラウン／カカオブラウン

クリームフィットペンシルR（極細楕円芯）



価格：各1,320円（税込）

1.1mmの極細楕円芯が目のキワや涙袋、三角ゾーンにもぴったりフィット。ベージュトーンのカラーでナチュラルに陰影をプラス。クリーミィなのに20秒でピタッと密着し、Wプルーフ設計*1でヨレ知らず。

カラー：ハニージンジャー／ハニーピーチ

メイクをもっと自由に♡トリックライナーで叶える多彩な使い方

「トリックライナー」は、1本で“ふたえライン・涙袋の影・眉毛・アイライン・下まつげ・リップライン”など、なんと7役を担う万能アイテム。

まるでプロのメイクテクを再現したような、計算された立体感を簡単に演出できます。どんなシーンにも自然になじむカラー設計で、毎日のメイクに新しい発見をもたらします。

トリックライナーでナチュラルデカ目を手に入れて

1本で7役をこなす「ラブ・ライナー トリックライナー」は、ナチュラルメイク派の強い味方。目元にほんの少しの陰影を加えるだけで、ぐっと印象的なデカ目を演出します。

描きやすくヨレにくい設計と、計算されたニュアンスカラーで、誰でも簡単に“盛りすぎない美人EYE”に♡この秋冬、あなたのメイクルーティンに「トリックライナー」を取り入れてみては？