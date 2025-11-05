¾áÆýÆ¶¤Î¤Ê¤ì²Ì¤Æ¡Ä¤Þ¤µ¤Ë¡Ö°ÛÀ¤³¦¡×¹â¤µ40£í¤ÎµðÂçÀÐ³¥´ä¥¢¡¼¥Á¡¡¹ñÅ·Á³µÇ°Êª¡ÖÍåÀ¸Ìç¡×º£½Õµ¬À©²ò½ü¤Ç´Ñ¸÷µÒÂ³¡¹
¡¡½©¤Î¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢²¬»³¸©¿·¸«»ÔÁð´Ö¤Î¹ñÅ·Á³µÇ°Êª¡¦ÍåÀ¸Ìç¤¬¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍîÀÐ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ä¹Ç¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÐ³¥´ä¥¢¡¼¥Á²¼¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤êµ¬À©¤¬£²£°£²£µÇ¯½Õ¤Ë²ò½ü¡£ÃÏ°è½»Ì±ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë£Ð£Ò³èÆ°¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤¬À¸¤ó¤À·Ý½Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐ³¥´ä¥¢¡¼¥Á²¼¤ØÂ³¤¯Æ»¤â¿ÀÈëÅª
¡¡¡Ö¶õµ¤¤¬¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¤Í¡×¡ÖËÁ¸±±Ç²è¤Î°ì¾ìÌÌ¤ß¤¿¤¤¡×¡¼¡£Èþ¤·¤¤ÎÐ¤Î¥³¥±¤¬´ä¡¹¤òÊ¤¤¤¡¢°ìÌÌ¤Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¤«¤«¤ë¤â¤ä¤¬¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£Åìµþ¤«¤é²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿¹âÎÓÆúÆà¡Ê¤Ë¤¤¤Ê¡Ë¤µ¤ó¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡ÖÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤¬¡¢±ÇÁü¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÍåÀ¸Ìç¤Ï¸Å¤¤¾áÆýÆ¶¤¬°ìÉô¤ò»Ä¤·¤ÆÊøÍî¤·¤Æ¤Ç¤¤¿µðÂç¤ÊÀÐ³¥´ä¥¢¡¼¥Á¡Ê¹â¤µÌó£´£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£Ìó£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Í¤Ä¥¢¡¼¥Á¤¬Ï¢¤Ê¤ë¡£¤½¤Î±ü¤ÏÆ¶·¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿á¤½Ð¤¹Äã²¹Â¿¼¾¤Ê¶õµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤Ë¤Ï¹â»³À¤äËÌÊý·Ï¤Îµ®½Å¤Ê¥³¥±¡¦ÃÏ°áÎà¤¬Ê¬ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£·Ç¯¤ËÍîÀÐ¡¦ÅÝÌÚ¤¬È¯À¸¤·¡¢¥¢¡¼¥Á²¼¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯¤ÎÀ¾ÆüËÜ¹ë±«¤Ç¤ÏÍ·ÊâÆ»¤ÎÅÚº½¤¬Î®½Ð¤¹¤ëÈï³²¤â½Ð¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ê¤É¤Ç°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢º£Ç¯£´·î¡¢»Ô¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÃåÍÑ¤ò¾ò·ï¤Ëµ¬À©¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë²ò½ü¡£Âè°ìÌç¤òË¾¤àÅ¸Ë¾Âæ¶á¤¯¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¤òÀ°È÷¤·¡¢ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È£±£´¸Ä¤È»È¤¤¼Î¤Æ¤Î¥Ø¥¢¥Í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨ÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈÍåÀ¸Ìç¤òË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤ÏÇ¯´Ö£±£°£°£°¿ÍÄøÅÙ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£²£µÇ¯ÅÙ¤Ï£¹·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç´û¤Ë£±£·£µ£±¿Í¤¬Íè¾ì¡£µ¬À©²ò½ü¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Î½»Ì±ÁÈ¿¥¡ÖÍåÀ¸Ìç¤ò¤Þ¤â¤ë²ñ¡×¡Ê£²£´¿Í¡¢£°£µÇ¯È¯Â¡Ë¤¬ÉÕ¶á¤Î¸ø±à¤Ç´ë²è¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢½Õ¤Îºù¤ä½©¤Î¹ÈÍÕ¤Ê¤É£Ó£Î£Ó¤Ç»Íµ¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡À¾Â¼ÏÂÉ×²ñÄ¹¡Ê£¶£¶¡Ë¤Ï¡ÖÅÚÆü¤ÏÃó¼Ö¾ì¤¬¤Û¤Ü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÁ°¤Ï¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎÊý¤¬»£±Æ¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢¡Ö»ÔÁ´ÂÎ¤Ø¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ê¤É¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿»³ÍÛ¿·Ê¹¡Ë