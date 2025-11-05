アメリカ中間選挙の前哨戦　2州で知事選　トランプ大統領の勢いを止め民主党が勝利なるか

アメリカの2つの州では、2026年の中間選挙の前哨戦となる知事選挙が4日に投票日を迎えました。

民主党は2つの州で勝利し、トランプ大統領率いる共和党の勢いをそぐことで、中間選挙に向けて弾みをつけたい狙いです。

南部バージニア州と東部ニュージャージー州の知事選挙は、第2次トランプ政権発足後初となる知事選挙となることから1年後に迫る中間選挙の前哨戦と位置付けられています。

事前の世論調査によりますと、元々民主党の地盤であるニュージャージー州では民主党と共和党の両候補が拮抗しており激戦となっています。

またバージニア州では、現在共和党の知事であることから、民主党が知事職を奪還できるか注目されます。

投票に来た女性：

民主党候補者に投票した。アメリカの現状を考えると、人々を助けるために最善を尽くす進歩主義の候補者を支持することが本当に重要だ。

事前の世論調査では、いずれも民主党候補がリードしており、民主党は2州で勝利し、中間選挙にむけ、勢いをつけたい構えです。

投票は日本時間の先ほど締め切られ、早ければ現地の5日中にも大勢が判明する見通しです。