日本生産性本部・小林喜光会長に聞く「日本の労働生産性をいかに高めていくべきですか？」
サービス業などが 重要になる！
─ 今年6月に8代目の会長に就任しました。日本生産性本部は1955年に設立されましたが、この間、日本は高度経済成長を経験し、人口減少社会を迎えて「失われた30年」に代表される成熟社会となりました。この環境の中でいかに生産性を上げていくかが大きなテーマになっています。
小林 日本生産性本部は産業界（経済界）、労働界、学識者の三者構成で、「生産性運動三原則」（①雇用の維持・拡大、②労使の協力と協議、③成果の公正な分配）の下、日本の生産性運動を牽引してきました。これから本格的な人口減少社会に突入しますが、その中で成長を実現させるためには、労働生産性を高めていくしかありません。
ただ足元では社会情勢が大きく変化しています。7月の参院選の結果を見ても、新興政党が一定の支持を得ました。これは、明らかにこの30年の停滞に対して国民、特に若い人が不満を持っていることを示しています。
しかも、この2～3年で急激に円安が進みました。外的要因も大きいとはいえ、長く続いたデフレから一気に物価高に直面しています。特に食料品やサービスの価格が急騰しているため、国民の生活にダメージが出ている。その実感があるのでしょう。
─ 既成政党がそれに対する手立てを打っていないと。
小林 ええ。国民の間には既成政党のアクションがあまりに遅かったという不満もあると思います。今後についても全く予断を許しません。誰も明確な答えを持っているわけではありませんが、その中でも皆で一緒に考えていく。それが我々のスタンスになります。
─ 一方で、世界中で国民に迎合するポピュリズムの公約が強調される傾向もあります。
小林 そうですね。だからこそ価値創造の重要性が増しています。今までは海外から原材料を輸入して最終商品へと加工し、それを海外に輸出して経済成長につなげてきました。ところが今はそういったものづくりのスキームが通用する時代ではなくなっているのです。代わりにサービス業などのストーリー性が重要になっています。
またこれが今後の一番の肝だと思うのですが、これまでは民主主義を基調にグローバル化が進展してきましたが、ここにきて自国ファーストが潮流になりつつあります。米トランプ政権の「アメリカ・ファースト」であり、英国の「ブリテン・ファースト」です。これはドイツやフランスでも同様です。
AIとの関係を どう捉えるか？
─ トランプ大統領は「MAGA（米国を再び偉大に）」というスローガンを掲げています。
小林 ええ。ただし、米国も英国も「アメリカ・ファースト」「ブリテン・ファースト」であり、「アメリカン・ファースト」「ブリティッシュ・ファースト」ではありません。一方、日本では「日本人ファースト」が叫ばれ、「ジャパン・ファースト」「日本ファースト」ではありません。
─ 日本か日本人のどちらに主眼を置いているかですね。
小林 米国は長い間、移民で成り立ってきた国です。トランプ政権では南のメキシコなどから来る移民を排斥したりもしています。スローガンもそういった歴史的な背景に由来しているのかもしれません。少なくとも、その点は日本とは違います。
日本では移民という言葉がタブー視され、議論もなかなか本気で展開されません。それは財政再建でも同じです。データでは改革が不可欠であることが示されているのに、まだまだ金融緩和や財政出動をすれば経済が元気になるという政策が見られるわけです。
