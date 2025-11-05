NZドルが対豪ドルで12年ぶり安値 NZ失業率9年ぶり高水準 豪中銀はタカ派寄り NZドルが対豪ドルで12年ぶり安値 NZ失業率9年ぶり高水準 豪中銀はタカ派寄り

NZドルが対豪ドルで12年ぶり安値 NZ失業率9年ぶり高水準 豪中銀はタカ派寄り



NZ第3四半期の失業率は5.3%と前回5.2%から悪化、2016年以来9年ぶり高水準となった。雇用者数の伸びも予想を下回った。NZ経済は今年上期に経済成長が鈍化、移民減少と住宅市場低迷が続いている。NZ中銀は11月会合で追加利下げを行う可能性が高い。



一方、豪州は第3四半期にインフレが加速、きのうの会合では政策金利を据え置いた。ブロック豪中銀総裁はタカ派姿勢を示しており、次の利下げは来年になる見通し。



弱いNZ雇用統計を受けNZドルは下落。豪ドル／NZドルは1.1500をつけ、2013年10月以来の高値を更新。

