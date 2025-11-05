【ユーロ圏】
ドイツ製造業新規受注（9月）16:00
予想　0.8%　前回　-0.8%（前月比)
予想　-4.0%　前回　1.5%（前年比)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（10月）17:55
予想　54.5　前回　54.5（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:00
予想　52.6　前回　52.6（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏生産者物価指数（PPI）（9月）19:00
予想　0.1%　前回　-0.3%（前月比)
予想　-0.1%　前回　-0.6%（前年比)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）18:30
予想　51.1　前回　51.1（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（10/25 - 10/31）21:00
予想　N/A　前回　7.1%（前週比)

ADP雇用者数（10月）22:15
予想　3.8万人　前回　-3.2万人（前月比)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（10月）23:45
予想　55.2　前回　55.2（非製造業PMI・確報値)
予想　54.8　前回　54.8（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（10月）6日00:00
予想　50.8　前回　50.0（ISM非製造業景気指数)

【ブラジル】
中銀政策金利（11月）6日06:30
予想　15.0%　前回　15.0%（ブラジル中銀政策金利)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります