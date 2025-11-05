本日の予定【発言・イベント】
8:50 日銀議事録（9月18日-19日開催分）
9:00 ホークスビーNZ中銀総裁、記者会見
12:35 日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）
16:00 ブルームバーグ主催グローバル・クレジット・フォーラム（東京）三村財務官出席
18:00 ECB賃金トラッカー（TBC）
19:00 ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融政策会議出席
6日0:00 コッハー・オーストリア中銀総裁、グローバル経済会議出席
0:30 米週間原油在庫統計
1:15 ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演
1:30 テュディン・スイス中銀理事、講演
4:10 ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席
衆院本会議で代表質問
中国国際輸入博覧会（上海、10日まで）
米最高裁判所、トランプ米大統領の世界的関税の合法性に関する口頭弁論
米政府機関閉鎖、史上最長に
米主要企業決算
マクドナルド、ドアダッシュ、ロビンフッドマーケッツ、クアルコム
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
9:00 ホークスビーNZ中銀総裁、記者会見
12:35 日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）
16:00 ブルームバーグ主催グローバル・クレジット・フォーラム（東京）三村財務官出席
18:00 ECB賃金トラッカー（TBC）
19:00 ナーゲル独連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、金融政策会議出席
6日0:00 コッハー・オーストリア中銀総裁、グローバル経済会議出席
0:30 米週間原油在庫統計
1:15 ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演
1:30 テュディン・スイス中銀理事、講演
4:10 ホークスビーNZ中銀総裁、財政支出特別委員会出席
衆院本会議で代表質問
中国国際輸入博覧会（上海、10日まで）
米最高裁判所、トランプ米大統領の世界的関税の合法性に関する口頭弁論
米政府機関閉鎖、史上最長に
米主要企業決算
マクドナルド、ドアダッシュ、ロビンフッドマーケッツ、クアルコム
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります