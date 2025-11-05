◇欧州CL1次リーグ第4節 リバプール1ー0Rマドリード（2025年11月4日 リバプール）

サッカーの欧州CL1次リーグ第4節は4日、各地で行われ、リバプール（イングランド）が敵地でレアル・マドリード（スペイン）に1ー0で勝利。後半16分、アルゼンチン代表MFマクアリスターが決勝ゴールを決めるなど活躍。日本代表MF遠藤航は出番なしに終わった。

名門同士による大会屈指の好カードとなった一戦にネット上は大盛り上がり。Yahoo!のリアルタイム検索では「クルトワ」「マクアリスター」「ブラッドリー」「ロドリゴ」「ケルケズ」といった関連ワードが続々とトレンド入り。特にDFブラッドリーに称賛の声が多く集まった。

右サイドバックとして先発出場したDFブラッドリーは対峙した相手FWビニシウスをうまく封じて完封勝利に貢献。ネットからは「レアルキラーすぎる」「素晴らしかった」「推せる選手だ」「ビニシウスを止めた瞬間は最高でした」と絶賛の嵐。

この日のマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）にはMFマクアリスターが選出されたが、中には「個人的MVPはブラッドリー」「MOMはソボスライかブラッドリーのどちらか」「俺的にはブラッドリーがMOM」といった声も上がるなどRマドリード撃破の“影の立役者”としてファンの注目を集めていた。