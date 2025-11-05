きしたかのの高野正成が、先輩芸人のストイックすぎる動画に驚愕。「事故の映像じゃねぇか！」と声を張り上げるヒトコマがあった。

【映像】「事故の映像」高野絶叫の先輩芸人の姿

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには、元NHKアナウンサーの中川安奈が出演した。

互いの弱いところもイジりイジられて、笑いに昇華させるのが芸人文化。しかしそんな芸人でさえ、触れても面白くできないデリケートな部分、通称「柔らかい部分」が存在する。そこでこの日は、触れていい話なのかわからないことを芸人が持ち寄り、イジっていいのか、柔らかい話なのかを判定する「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」が放送された。芸人柔らか鑑定士を務めるのは、きしたかのの高野正成。相談者として、きしたかのの岸大将、みなみかわ、オズワルドの伊藤俊介、カカロニの栗谷、ラブレターズ（溜口佑太朗、塚本直毅）が登場した。

ラブレターズの2人からの相談の際のこと。2人は、同じ事務所の先輩であるザ・ギースの高佐一慈について「ストイックすぎて笑えない」という相談を持ち掛けた。

ネタに定評があり、『キングオブコント』（TBS系）のファイナリストにも何度もなっているザ・ギースの2人。単独ライブでは、高佐がポールダンスを踊るというネタを披露しているという。塚本いわく「ネタそっちのけで、ポールダンスのことばっかり考えてる」とのこと。腕前がどんどん上がってはいるが、メディアでポールダンスを披露するたびに「疲労骨折している」というのだ。

さらにある日、高佐が「体が痒くなった」と訴えたという。病院で診察すると、金属アレルギーになってしまったことが判明し、現在は1回につき「3分しか踊れない」体になってしまったそうだ。

ここで、高佐がストイックに練習をしているときの失敗動画が公開された。美しい技からいきなり床に落下する高佐の姿を見た高野は「事故の映像じゃねえか！ 知ってる人の事故の映像！」と危険な練習風景に声をあげた。