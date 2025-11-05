【ソウル＝依田和彩】米国のヘグセス国防長官と韓国の安圭伯（アンギュベク）国防相は４日、ソウルで米韓定例安保協議（ＳＣＭ）を開いた。

ヘグセス氏は協議後の共同記者会見で、台湾有事などを念頭に在韓米軍の活動範囲を朝鮮半島以外に広げる「戦略的柔軟性」を強化する必要性を強調した。

米側はインド太平洋地域での中国の軍事力拡大に対応するため、主に朝鮮半島有事への対応を担う在韓米軍の役割拡大を検討しているが、韓国側はこれまで在韓米軍の削減につながるとの懸念から反対してきた。ヘグセス氏は「域内のいかなる非常事態にも対処できる柔軟性の向上が必要な状況だ」と述べた。

韓国の李在明（イジェミョン）大統領は８月、在韓米軍の役割拡大について、「米側から要求があるのは事実だが、韓国の立場では簡単に同意しにくい」と述べていた。その後、１０月２７日に公開された米ブルームバーグ通信のインタビューでは「我々が在韓米軍の運命について決定を下すことはできないのが国際社会の現実だ」と表現を変えており、米側の方針受け入れに傾いている可能性もある。

ヘグセス氏は「北朝鮮の脅威に対処するため、引き続き核抑止力を韓国に提供することになる」と述べた一方、「北朝鮮に対する通常戦力による防衛を韓国が主導する」との考えを示した。

トランプ米大統領が１０月末の訪韓で韓国の原子力潜水艦建造を承認したことも合わせ、米国は今後、通常戦力による北朝鮮への対応で韓国により多くの役割を担わせる方針とみられる。韓国国防省によると、原潜は２０２０年代後半から建造が始まり、３０年代後半までに進水する見通しだ。

また、韓国政府は２０２６年の国防予算を２５年比８・２％増の約６６兆３０００億ウォン（約７兆円）とする方針だ。ヘグセス氏は国防費増額に関し、「非常に励まされた」と歓迎した。米韓両政府は、米海軍の艦船の修理を韓国国内で行うことでも合意した。