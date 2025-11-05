今回は、息子を溺愛するあまりお嫁さんに異常なほど冷たく、暴言を吐く義母を完全スルーしたエピソードを紹介します。

息子に相手にされず、嫁に八つ当たり…

「息子である私の夫を溺愛する義母。一方私にはものすごく冷たく、たびたび暴言を吐いてきます。それに義母が何かと私に電話をかけてきて、不満をぶちまけてくるのも迷惑です。私だって仕事をしていて暇じゃないんです。

そんなある日のこと、夜遅くに仕事から帰宅すると、義母からまた電話がありました。『息子の仕事中電話したけど、忙しいって電話を切られたの！』『息子が仕事で忙しい時に、あなたは息子を放っておいて仕事をしてるの？ 本当にできの悪い嫁ね！』などと電話越しにものすごい勢いで怒鳴られ、『相手をするのもバカらしい……』と思い、途中から完全スルーしました。今後も、義母から電話があったら話を聞くのをやめようと思います」（体験者：20代女性・販売員／回答時期：2024年11月）

▽ これって完全な八つ当たりですよね。控えめに言って最低な義母ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。