波乱の幕開けからはじまったドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／以下、『もしがく』）は、早くもあっという間に折り返しへ。しかし第5話を迎えてもまだ、いまだに波乱の展開が続いている。そういうドラマなのだ。これを牽引する主演の菅田将暉の熱演をはじめ、座組の一人ひとりの演技が光っている。とくに輝いて見えるのは、二階堂ふみ。彼女の存在が、この作品において特別なエッセンスになっている。

本作は三谷幸喜の脚本によるもので、1984年の渋谷を舞台とした青春群像劇を描く作品だ。「八分坂」というにぎやかな架空の町にあるWS劇場に、あの蜷川幸雄に憧れる久部三成（菅田将暉）という人物がやってきたことから物語がはじまった。彼はこの劇場に集まる個性的な者たちとともに、W・シェイクスピアの『夏の夜の夢』を「クベ版」として上演。しかし、初日は散々なものだった。劇場再建のためのこのアクションは、果たして大きなうねりを生み出すことができるのだろうか。

そんな“三谷ワールド”が炸裂する本作で二階堂が演じているのは、WS劇場のダンサー・倖田リカだ。番組公式サイトの人物紹介欄には、“アーティスティックな雰囲気をまとう妖艶な女性”と記されている。たしかに、アーティスティック。そして、妖艶だ。そのキャラクターは掴みどころがなく、すぐそばにいるはずなのに、なぜだか距離があるのを感じてしまう。だからつい、目で追ってしまう。これは多くの視聴者のうち、私だけではないだろう。劇中で久部が彼女をついて回るのは、こういった心の動きによるものではないだろうか。このふたりの関係性が、『もしがく』の世界に対するわれわれの興味を操作しているようにも思えてならない。

演劇への熱い想いを抱く久部役を、菅田は熱演に徹して表現し続けている。物語の導入部となる第1話だけのことかと思いきや、回を重ねるごとにヒートアップ。これは当然といえば当然か。世は“小劇場ブーム”の真っただ中だ。それなりに設備の整った劇場で、個性的な役者たちやスタッフとともに芝居が打てるのだ。熱くならないわけがない。とはいえ菅田の熱演は、視聴者を置いてけぼりにしかねないものだと感じているのも正直なところ。そう、久部についていけない者たちがいるように。

ここに、“二階堂ふみ＝倖田リカ”の存在が効いてくる。本作での二階堂の演技は、非常に抑制の効いたものだ。かなりの頻度で感情がアンコントローラブルな状態に陥りがちな久部と比べると、リカはつねに自分の状態をコントロールしているように見える。つまり、久部とリカは対照的なキャラクターで、菅田と二階堂の演技の質感も真逆。前者が“動的”であるのに対して、後者は“静的”である。そうだ。本作において二階堂は、主演の菅田と好対照をなす存在なのだ。

座長の放つ熱に誰もが影響を受けているいま、ときには座組を冷却するような存在が必要だろう。これを担っているのが二階堂というわけだ。つねに余裕のある佇まいとセリフ回しからは、“ツヤ”のようなものが生じる。彼女のこの演技が菅田の演技と重なることで、“静”と“動”の攻防が作品そのものの抑揚にもつながり、私たち視聴者の興味を刺激するのだ。二階堂のことを“特別なエッセンス”と記したのは、こういった理由からである。

とはいえ、大ヒットしたコメディ映画『翔んで埼玉』（2019年）に快演／怪演を刻んだ二階堂とあって、『もしがく』での演技が“静”から“動”へと切り替わることにも期待してしまう。リカが冷静沈着な人間でいられなくなったとき、この座組は視聴者を置いていくのではなく、強引に引っ張っていくことになると思う。そしてそこでの俳優・二階堂ふみの輝きは、よりいっそう強いものとなるはずだ。（文＝折田侑駿）