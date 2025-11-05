本日11月5日（水）よる7時〜9時 日本テレビ系で「人生が変わる1分間の深イイ話 復活2時間SP」を放送。

今回は、“有名人の家族は本当に幸せなのか”のテーマのもと、【やなせスタジオ代表・越尾正子さん】【元プロ野球選手・ウォーレン・クロマティさん】【新潟県立海洋高校相撲部「かにや旅館」】【R-指定の妻・江藤菜摘さん】などに密着！

■国民的アニメ「アンパンマン」の裏側に密着

朝ドラ「あんぱん」で話題！いま、子どもから大人まで夢中になる国民的アニメ「アンパンマン」の裏側に密着。

作者・やなせたかしさんと妻・暢（のぶ）さんの知られざる絆の物語を日テレ独占映像で解禁。夫を支え続けた暢さんがやなせさんに最期に残した言葉、そしてやなせさんが暢さんに宛てたラブレターまで。「アンパンマン」の声優を務める戸田恵子も登場！やなせ夫妻の幸せとはなんだったのか？「深イイ」的に解き明かす。

■元プロ野球選手 ウォーレン・クロマティさんに密着

最強助っ人外国人 元読売ジャイアンツのウォーレン・クロマティさん親子にテレビ初密着。

5年前からある病気の影響で車いす生活を送り、もう一度自分の足で歩くため頑張り続けるクロマティさん。愛する奥さんと5歳の息子の家族の愛があるからこそ頑張れるそう。そんなクロマティさんの心が折れそうになる時、いつも奥さんがかけている言葉とは？

■相撲・新潟海洋高校寮「かにや旅館」に密着

横綱・大の里を輩出！今、角界に次々力士を送り込む、新潟県立海洋高校相撲部寮「かにや旅館」に密着。お弁当後に部員皆で白米一升を食べきる、驚きの爆食共同生活。大の里を育てた監督が、相撲部の指導を続ける上で自らに課している課題とは？

■R-指定の妻 江藤菜摘に密着

Creepy NutsのラッパーであるR-指定の妻・江藤菜摘。世界を飛び回る超多忙なR-指定を支えながら、二人の幼いお子さんを育てる江藤に「深イイ話」初密着！

今回のスタジオゲストには、イモトアヤコ、後藤輝基（フットボールアワー）、戸田、永瀬ゆずな、ヒロミ、芳根京子、若槻千夏が登場。ゲストたちは、「深イイ」話の1分間VTRを「深イイ」と「う〜ん」のどちらか判定する！

■出演者

【SPコメンテーター】 今田耕司

【司会】 羽鳥慎一

【ゲスト】イモトアヤコ、後藤輝基（フットボールアワー）、戸田恵子、永瀬ゆずな、ヒロミ、芳根京子、若槻千夏 ※50音順