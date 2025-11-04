韓国発のコスメブランド「デイジーク（dasique）」が、バレリーナの舞いと可憐な美しさをテーマにした新コレクション「バレエコアコレクション」を発売した。Qoo10公式ストアで販売している。

バレエコアコレクションは、アイメイク2種、チーク1種、リップ2種の全5アイテム構成で、しなやかに踊るバレリーナのような優雅さと透明感を演出する。

軽やかにまぶたにフィットする「シャドウ パレット」（新2色 各4180円）は、バレリーナの可憐さを詰め込んだ愛らしいニュートラルピンクシャドウパレット「35 ラブエンジェル」と、妖艶なブラックスワンの大胆な美しさを閉じ込めたクールピンクシャドウパレット「36 ダークエンジェル」の2つのカラーが新登場。

涙袋や目元のポイントメイクはもちろん、ハイライトやチークにも使える「マルチ クアッド シャドウ」（全4色 各2640円）は今回のコレクションで新発売のアイテム。カラーは、「01 コットンキス」「02 エンジェルクラッシュ」、「03 ソフトチュチュ」「04 ピンクコア」の4色を揃え、それぞれベースからポイントカラーまでデイリーカラーで展開する。

重ねてもムラになりにくく、ピュアな印象を叶える「シルキーベールブラッシュ」（全2色 各1980円）も新しく登場する。カラー「01 ソフトシフォン」と「02 スウィーティ リボン」の軽やかなウォームピンクが、肌になじみ、落ち着きのある華やかさと生き生きとした血色感をプラス。優雅で愛らしい仕上がりが、バレリーナのような繊細な美しさを引き立てる。

人気の「ジューシーデューイグロウティント」（新2色 各1760円、ミニサイズ 各990円）には、やわらかく軽やかなライトピンクの「17 シュガーエンジェル」と、爽やかで明るいブライトピンクの「18 コールドピンク」の2色が新たにラインナップ。透明なグロスが加わり、ティントとリップグロスを同時に塗ったような、澄んでぷるんとした果汁感のあるツヤ唇を演出する。

バレリーナの優雅なターンを思わせるスワール模様が印象的なリップアイテム「キャンディローリングポット」（全2色 各1980円）は、ピーチニュアンスがほのかに香る、明るくナチュラルなラブリーニュートラルピンクの「01 ピンクフリル」と、いちごミルクをひとしずく垂らしたような、愛らしくもヘルシーなライトクールピンクの「02 ピンクパフ」の2色展開。