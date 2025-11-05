【校閲クイズ】「資料作製のため、専問書と首ったけで夜遅くまで格闘し、なんとか仕上げることができた」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「資料作製のため、専問書と首ったけで夜遅くまで格闘し、なんとか仕上げることができた」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

「作製」は主に物品について使う表記で、文章や書類などのときは「作成」がよいでしょう。そして「専問」という表記は辞書には見当たらず、「専門」が正しいと言えます。そして「首ったけ」はある人に深く惚れ込むことなので、書物と格闘するのは「首っぴき」が適しているでしょう。

× 「資料作製のため、専問書と首ったけで夜遅くまで格闘し、なんとか仕上げることができた」

〇 「資料作成のため、専門書と首っぴきで夜遅くまで格闘し、なんとか仕上げることができた」

