µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥Ð¥¹¥¯¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÎÏ¶¯¤¯Éüµ¢¤·¤Æ´ÆÆÄ¤â°ÂÅÈ¡Ö²æ¡¹¤¬Ë¾¤à¥¿¥±¤À¤Ã¤¿¡×
¸½ÃÏÈ¯¡ª ¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Íµ¼Ô¡Öµ×ÊÝ·ú±Ñ¥³¥é¥à¡×
¡¡º¸Â¼ó¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø¼°Àï£´»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀïÎóÉüµ¢¤·¤¿¥Ð¥¹¥¯¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¹¥¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ø¥à¥ó¥É¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¥Ü¡Ù¤Ç¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎÈÖµ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥¦¥Ê¥¤¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡¦¥ê¥³¥ó»á¤Ë¡¢µ×ÊÝ¤¬¥±¥¬¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶á¶·¤ò½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ªÀï¤ÇÉüµ¢¤·¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡photo by Mutsu Kawamori¡¿MUTSUFOTOGRAFIA
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î°¦¾Î¡Ë¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ä¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¨¥ì¡¼¥é¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï³ÍÆÀ»þ¤Î´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¡¢¥±¥¬¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤òÇäµÑ¤·¤¿ºò²Æ°Ê¹ß¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÆÃÄ§¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢³«ËëÅö½é¤Î¥ä¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¨¥ì¡¼¥éÉÔºß¤Ï¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤¬¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«½Ð¤¹¾å¤ÇÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¸å¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç²¿ÅÙ¤â·èÄêÅª¤Ê¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ï¡¢Èà¤¬¤¤¤¿¤Ê¤é²óÈò¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï»Ø´ø´±¤Î¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¡ÖÁê¼ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¿©¤¤»ß¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÆþÃÄÈ¯É½¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÈà¤ÎÌò³ä¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ï¢·¸ÌÌ¤äÆÀÅÀÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤¬ÀÚ¼Â¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë"»î¹ç¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë"Ç½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè£¹Àá¥»¥ë¥¿Àï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¤ÎÁ°Æü¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ï¡Ö£¸ÈÖ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥À¥Ö¥ë¥Ü¥ó¥é¥ó¥Á¡¢ÃæÈ×¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·¿¤Î°ì³Ñ¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥¿Àï¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥ä¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¨¥ì¡¼¥é¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¤È¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£Â³¤¯¥Û¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¡Ê£²¡Ý£±¡Ë¤Ç¤âÀèÈ¯¤·¡¢¾¡Íø¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ëPK³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¤ÇºÆ¤Ó¥Ò¥é¥á¶Ú¤òÉé½ý¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉüµ¢¤ò12·î¤¢¤ë¤¤¤ÏÍèÇ¯¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈá·àÅª¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤Î·ç¾ì¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¤À¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÈà¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥Ù¥Ë¥ã¥È¡¦¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹¤È¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó¤â¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÌäÂê¤Ï¥ä¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¨¥ì¡¼¥éÉüµ¢»þ¤Ë¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¡£¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¤¬¹¥Ä´¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥Ù¥ó¥Á¤ËÃÖ¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ï¡¢º£¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÃÖ¤¯¤«¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¥´¥í¥Á¥ã¥Æ¥®¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ä¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¨¥ì¡¼¥é¤ò¥¢¥ó¥«¡¼¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¤È¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤ò¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ¹¹¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Úµ×ÊÝÉÔºß¤Ç¤â¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ï¹¥Ä´¡Û
¡¡¶¥ÁèÎÏ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤¬Éé½ý·ç¾ì¤·¤¿¸ø¼°Àï£³»î¹ç¤Ç£²¾¡£±Ê¬¤±¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ï¤½¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ë¥¿Àï¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ò£µ¡Ý£²¡Ý£³¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤ÏÃÖ¤«¤º¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤È¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÎÌò³ä¤ò·óÌ³¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ½ªÈ×¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤¬»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢£±¡Ý£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¤Ç¤Ïµ×ÊÝ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¡¢ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤¬Ì³¤á¤¿¡£¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿Èà¤ÏÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ïµ×ÊÝÉÔºß¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹ñ²¦ÇÕ¤ÎÁê¼ê¤Ï£¶Éô¤Î¥Í¥°¥ì¥¤¥é¡£¹µ¤¨ÁÈ¤¬Á´°÷µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢½ã¿è¤Ê¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤òÃÖ¤«¤º¡¢¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó¤¬¤ä¤ä±¦´ó¤ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢µ×ÊÝ½Ð¾ì»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÆÃÊÌ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«Ëë¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¡Ê£±¡Ý£±¡Ë¤Ç¤Ï¼«¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤ÁÅÀ£±¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢Â³¤¯¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ëÀï¡Ê£²¡Ý£²¡Ë¤Ç¤Ï£°¡Ý£²¤«¤éÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¥×¥ì¡¼¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¹¬Àè¤Î¤è¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢Âè£¶Àá¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«Àï¡Ê£±¡Ý£°¡Ë¤Ç¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¶öÁ³¤«ÈÝ¤«¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¡Ê£±¡Ý£²¡Ë¤È¥é¡¼¥¸¥ç¡¦¥Ð¥¸¥§¥«¡¼¥ÎÀï¡Ê£°¡Ý£±¡Ë¤Ç¤Ïµ×ÊÝ¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¸å¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢¥ª¥Ó¥¨¥ÉÀï¡Ê£°¡Ý£±¡Ë¤È¥Ù¥Æ¥£¥¹Àï¡Ê£±¡Ý£³¡Ë¤ÏÈà¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¼ºÅÀ¤òµö¤·¤ÆÇÔËÌ¤òµÊ¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤óµ×ÊÝ¤ÎÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤È¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤¬¼ºÅÀ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£µ×ÊÝ¤Îµ±¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤¬¡¢ÈàÉÔºß¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÎÏ¶¯¤¯Éüµ¢¤·¤¿µ×ÊÝ¡Û
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢µ×ÊÝ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ð¥¹¥¯¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£³¡Ý£²¡Ë¤Û¤ÉÀïÎóÉüµ¢¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÉñÂæ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥²¥Ç¥¹¤¬¤¹¤Ð¤é¤·¤¤³èÌö¤ÇÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾18Ê¬¤Ë"»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëµ¯ÇúºÞ"¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿µ×ÊÝ¤â¡¢ºÇ½é£²²ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¡¢£³Ëü8000¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤É¤Á¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤â±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¡¢Ãæ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ï¤á¤Ë¥¤¥Ë¥´¡¦¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¡¦¥¬¥é¥ì¥¿¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÍ¶È¯¡££²²óÌÜ¤Ï¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼«¿È¤Î¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤Ë¤è¤ê¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ï»î¹ç¸å¡¢µ×ÊÝ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡ÖÈà¤ÎÂ¼ó¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£²æ¡¹¤¬ºÇ¶á¸«¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÂÐÖµ¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë²æ¡¹¤¬Ë¾¤à¥¿¥±¤À¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë»þ¤Î¾õ¶·¤Ï¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÍýÁÛÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿Àá¤â¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤ó¤À¤³¤È¤«¤éÁá¤¯¤â²òÇ¤¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10·î¤È11·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯´Ö¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë»î¹ç¤¬ºÇ¸åÄÌÄ¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥»¥ë¥¿¤È°ú¤Ê¬¤±¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¸ø¼°Àï£³Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸«»ö¤Ë´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ï¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¡¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥Ð¥¹¥¯¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Î¾¡Íø¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤â¤·ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÁê¼ê¤ËÂçÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èà¤ÎÇ¤´ü¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÄãÌÂ»þ¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ò²òÇ¤¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿·´ÆÆÄ¸õÊä¤È¸ýÆ¬¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¥Á¥¢¥´¡¦¥â¥Ã¥¿»á¤È¥¨¥Ç¥£¥ó¡¦¥Æ¥ë¥¸¥Ã¥Á»á¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÃÇ¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥Ô¥ß¥¨¥ó¥¿»á¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼ÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë£´¿ÍÌÜ¤Î¿ÍÊª¤Þ¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿º£¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Î¥Ù¥ó¥Á¤òÁÀ¤¦´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
郄¶¶ÃÒ¹Ô¡üËÝÌõ¡Êtranslation by Takahashi Tomoyuki¡Ë