日経225先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円安の5万1200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
54981.14円 ボリンジャーバンド3σ
52870.09円 ボリンジャーバンド2σ
51594.00円 5日移動平均
51497.20円 4日日経平均株価現物終値
51200.00円 5日夜間取引終値
50759.05円 ボリンジャーバンド1σ
50570.00円 一目均衡表・転換線
48648.00円 25日移動平均
48535.00円 一目均衡表・基準線
46536.95円 ボリンジャーバンド-1σ
44631.47円 75日移動平均
44425.91円 ボリンジャーバンド2σ
44345.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
42425.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
42314.86円 ボリンジャーバンド3σ
40267.95円 200日移動平均
株探ニュース
