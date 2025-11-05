　5日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円安の5万1200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

54981.14円　　ボリンジャーバンド3σ
52870.09円　　ボリンジャーバンド2σ
51594.00円　　5日移動平均
51497.20円　　4日日経平均株価現物終値
51200.00円　　5日夜間取引終値
50759.05円　　ボリンジャーバンド1σ
50570.00円　　一目均衡表・転換線
48648.00円　　25日移動平均
48535.00円　　一目均衡表・基準線
46536.95円　　ボリンジャーバンド-1σ
44631.47円　　75日移動平均
44425.91円　　ボリンジャーバンド2σ
44345.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
42425.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
42314.86円　　ボリンジャーバンド3σ
40267.95円　　200日移動平均


