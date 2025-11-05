TOPIX先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比12ポイント安の3298ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3441.07ポイント ボリンジャーバンド3σ
3370.77ポイント ボリンジャーバンド2σ
3310.14ポイント 4日TOPIX現物終値
3305.90ポイント 5日移動平均
3300.46ポイント ボリンジャーバンド1σ
3298.00ポイント 5日夜間取引終値
3292.50ポイント 一目均衡表・転換線
3230.16ポイント 25日移動平均
3207.50ポイント 一目均衡表・基準線
3159.86ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3125.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3108.01ポイント 75日移動平均
3089.55ポイント ボリンジャーバンド2σ
3019.25ポイント ボリンジャーバンド3σ
2985.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2864.94ポイント 200日移動平均
株探ニュース
