「悪臭が漂う極寒の独房」「隣の房から叫び声が」…”宗教弾圧”で捕まった女性がイランの刑務所で見た「阿鼻叫喚の地獄絵図」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：マフバシュ・シャリアリ

マフバシュ・シャリアリ（1952年、イスファハン州アルデスタン郡ザバレ地区生まれ）は2008年3月5日にマシュハドで逮捕され、20年の禁固刑を科された。2017年9月18日、刑法134条（複数の刑で有罪となった人物は、最も重い罪状に科された刑期だけ服せば良い）の申請が認められ、釈放された。

マフバシュは10歳のとき、家族とともにテヘランに移り住んだ。高校卒業後、大学で教育学を学びながら、国立学校で教壇に立った。のちに教育省で働き始め、学校の教師として、また貧しい地区やテヘラン南部の学校では学校長として職務を果たした。1979年の革命と1980〜83年の文化革命ののち、マフバシュは政府が「血迷ったバハーイー教」と呼ぶ宗教を信じていたため、教育省を追放された。その後、いかなる政府系の機関にも雇用されることはなかった。のみならず、彼女は大学で勉強を続けることも禁止され、一時期は家に閉じこもっていた。その頃、彼女の夫も仕事と財産を政府に没収された。

のちにマフバシュはイラン国内のバハーイー教のコミュニティで教育に携わるようになり、「バハーイー大学」（オンライン大学）を共同設立した。これは、大学進学を禁止されているイランのバハーイー教徒の若者の苦境を、ある程度救済するために作られたものだった。2006年、彼女は暫定のヤラン（ペルシャ語で友という意味）委員会メンバーに選ばれ、他の6人の代表メンバーとともにイランのバハーイー教コミュニティに関わる運動をしていた。マフバシュは逮捕されるまで、この組織の委員長だった。

トイレで蠢く甲虫

--｢サグドゥニ」というのは、どこにありますか？ どんな場所でしたか？

ヴァキラバド刑務所の中です。刑務所内のトイレとシャワー室の下のほうに、とても小さな格子柄のガラスがはめ込まれたドアがあります。そのドアを開けると狭い廊下に繋がっていて、独房が2〜3室並んでいます。

私はその1室に連れて行かれました。非常に狭く、不衛生で、異臭がしていました。自然光は入ってこず、隅には覆いのないイラン式トイレがあって、中で甲虫が動いていたり、死骸で転がったりしていました。部屋の天井は低く、隅のほうが崩れていました。

看守が鎖の鍵を外して私を中に入れようとしたとき、所内の従業員なのか、女の子たちが走ってきて看守の後ろから言いました。「囚人さん、何か必要なものはありますか？」

2人の女の子が私の隣の部屋から黒い絨毯を引っ張ってきてくれました。誰かが絨毯の上に古い雑誌を放り投げました。女の子たちは2枚の汚い毛布と、煮沸した水のペットボトル、お茶の粉末をくれました。それに角砂糖を私の手に握らせたのです。

私は唖然としてしまって、反応できませんでした。一体何日ここにいることになるのだろう、生きて出られるのだろうか、と考えました。

とにかく空腹で疲れ切っていました。空気が足りなくて吸えないような感じです。トイレの悪臭、尋問による疲労と不安、どこに連れて行かれるのか分からない長い移動、そういったものすべてに、心と体を押しつぶされそうでした。

隣の独房からうめき声が…

看守と女の子たちがいなくなってから、座って温まり、それからお茶を飲もうと思いました。角砂糖をいくつか口に入れたところで、隣の房からうめき声と叫び声が聞こえてきました。女性がすぐ隣にいたのです。

同じような状況にいる人間の存在に気づいたのでしょう、彼女は泣いていました。泣きながら呪っていました。私に「あんたの持っているものを、何でもいいからおくれ。痛み止めでも、タバコでも」と言いました。

私はすぐに返事をして彼女を落ちつかせようとしました。小窓の外では、優しい女の子たちが立って「ねえ、独房の人！ 朝になったら何を持ってきてほしい？」と叫んでいました。「本と雑誌を」と私は答えました。「何でもいいから！」

この独房では本を読む明かりはないし、呼吸できる空気もないのだと、その時は知らなかったのです。

最初は汚いトイレの横で、不衛生な絨毯に寝て、異臭のする毛布をかけて眠るなど不可能だと思っていました。しかし刺すような寒さと極度の疲労で、私は現実に適応するしかないと悟り、絨毯の上に座りました。ボトルに入ったお茶を少し飲みました。

温まって少し落ちついたので、バハオラ（バハーイー教の教祖。19世紀に自ら預言者であると宣言した）がテヘランで獄中生活を送っていたときのことに思いを馳せ、力が湧いてきたような感じがしました。私がいまいるのは、バハオラがその昔、泥のなかで鎖に繋がれていた牢獄と同じ場所なんだ、という気がしたのです。まるで歴史で読んだバハオラの物語が目の前で起きて、私を鼓舞し、勇気を与えているようでした。

私は慎重に毛布を被り、冷たくなってしまったペットボトルを横に置き、臭いトイレに背を向けて眠りました。このとき、彼らはこのような仕打ちで私を貶め、屈服させようとしているのだとはっきりと分かりました。しかし自分はそんなことにはならない、これは精神的な修行なんだと言い聞かせました。ニーチェの「私を殺さないものは私をいっそう強くする」という言葉を思い出していました。

家に帰るときには強くなっていようと決心しました。翌朝早く、鍵とチェーンのガチャガチャいう音とともにドアが開き、法的手続きと、長めの移動の末に役人の手に引き渡され、再び尋問室の椅子に座らされました。

椅子に何時間も放置

--尋問について話してください。

尋問は朝から夜まで続きました。長く、念入りでした。しかし私は容疑に関係のある事柄だけに答えるようにしていました。関係のない質問には一言も答えないか、中途半端に答えたり、意味不明な返事をしたりしました。目隠しをされることに文句を言いました。すると椅子に何時間も放置され、彼らはどこかに行ってしまいました。

巻かれていた目隠しは、とても分厚くて幅の広いものだったので、自分の足もとさえ見えませんでした。例の年配の男に「転ばないように」と言われ続けていました。

翻訳：星 薫子

