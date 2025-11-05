　5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の700ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

779.27ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
764.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
762.86ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
760.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
756.05ポイント　　75日移動平均
746.45ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
730.04ポイント　　25日移動平均
723.50ポイント　　一目均衡表・基準線
714.00ポイント　　一目均衡表・転換線
713.63ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
712.15ポイント　　4日東証グロース市場250指数現物終値
711.46ポイント　　200日移動平均
708.00ポイント　　5日移動平均
700.00ポイント　　5日夜間取引終値
697.22ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
680.81ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース