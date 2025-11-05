グロース先物テクニカルポイント（5日夜間取引終了時点）
5日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の700ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
779.27ポイント ボリンジャーバンド3σ
764.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
762.86ポイント ボリンジャーバンド2σ
760.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
756.05ポイント 75日移動平均
746.45ポイント ボリンジャーバンド1σ
730.04ポイント 25日移動平均
723.50ポイント 一目均衡表・基準線
714.00ポイント 一目均衡表・転換線
713.63ポイント ボリンジャーバンド-1σ
712.15ポイント 4日東証グロース市場250指数現物終値
711.46ポイント 200日移動平均
708.00ポイント 5日移動平均
700.00ポイント 5日夜間取引終値
697.22ポイント ボリンジャーバンド2σ
680.81ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
