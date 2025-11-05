公式には稼働したことがないはずの「非常冷却装置」が実は動いていた!?…東日本大震災から6年経って明かされた「深夜の極秘試験」

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

深夜、福島第一原発1号機の建屋から轟音とともに噴き出す白い蒸気ーー。住民が眠る頃、運転員たちは極秘の実動作試験を繰り返していた。しかしながら非常時の備えだったはずのこの重要な試験は、いつの間にか中断され、その結果、事故時の現場対応は困難を極めた。なぜ試験は途絶えたのか？元東京電力社員が、長く封じられていた真相を語る。

イソコン稼働の目撃者

8ヵ月にわたる試運転では、大量の蒸気と轟音を出して何度も動いていたイソコン。東京電力の公式見解では、1971年に1号機が運転を開始してからは、事故まで一度も動いていないことになっている。ところが、取材班は、思いがけない証言者に巡り合った。1号機の運転開始後もイソコンを実際に動かしていたのを見たという人物だった。

北山一美(きたやま かずみ)（66歳）。北山は、1号機が運転を開始した翌年の1972年に東京電力に入社。1号機の補機運転員として1年あまり福島第一原発に配属された。主に原子力の燃料畑を歩み、本店や福島第一原発を行き来し、柏崎刈羽原発の発電部長も務めている。

北山は、最初に福島第一原発に勤務していた1973年までの間に少なくとも2度、イソコンを試験的に動かしている現場に立ち会ったことを明確に記憶していた。しかも奇妙なことに、それは、いずれも住民たちが寝静まるのを見計らうように、深夜に行われていたという。取材班の前で、北山は、その様子を1号機の原子炉建屋周辺の敷地図面に書き示しながら語り始めた。

午前0時を過ぎた頃、中央制御室の操作盤の前に集められた運転員たちは、イソコンを動かす人、計器を読む人、それに建屋の外から蒸気を確認する人など、役割ごとに分かれて持ち場に移動していった。入社後間もなかった北山は、上司に指示されるまま1号機の中央制御室から外に出た。イソコンを動かしたときに外に放出される蒸気の様子を屋外で監視して、中央制御室の中に伝える役割だった。

ページングと呼ばれる構内放送で、イソコンを起動させたという連絡が入って間もなく、1号機の原子炉建屋にあるブタの鼻からゴーッという大きな音とともに真っ白な蒸気が噴き出した。夜空の暗闇の中、もうもうと噴き出す白い蒸気は誰が見てもはっきりと捉えられたという。

北山がすぐさまその状況を中央制御室に伝えると、中央制御室の担当者はイソコンに送る蒸気の弁を閉じた。間もなく、ブタの鼻から出ていた蒸気は途絶え、何事もなかったかのように再び夜の静けさが戻った。

なぜ真夜中に？

北山の証言では、1号機が運転開始した後も、イソコンが正常に動くかどうか、いわば「実動作試験」を行っていたことになる。しかも、それは、操作をする運転員の訓練を兼ねていたことを窺わせた。しかし、なぜ一連の作業を深夜に行わなければならなかったのだろうか。取材班の疑問に北山はこう答えた。

「イソコンを動かすとものすごく大きな音がして、住民をびっくりさせてしまう。ですから、周囲にあまり大きな影響を与えたくない気持ちがあったからではないでしょうか。当時、真夜中に起きているのは、あの周辺では我々、運転員だけ。それに周辺の集落とは2〜3キロほど離れていますし、何十分もの間イソコンを噴かすことはないですから」

この実動作試験を行うにあたって使われていた蒸気が、実際に原子炉から出る蒸気だったのか、あるいはハウスボイラー等で焚いた放射性物質の含まれていない試験用の蒸気だったのかは定かでないと北山はいう。ただ、イソコンを実際に動かしていたことによって、ブタの鼻から出る蒸気や轟音は、当時の運転員の誰もが経験し、知っていたというのだ。

北山は、1973年6月に2号機の建設を担当する部署に異動する。これ以降、イソコンの実動作試験が行われていたのかはわからない。実際、1973年半ば以降、イソコンを動かしたのを見たという証言は見つかっていない。イソコンの実動作試験が行われなくなった理由については北山も知らず、「もしかすると、実際に蒸気を噴かすのをやめて、バルブの開け閉めだけで確認するということになったのかもしれませんが、よくわかりません」と語った。

退職後、母校の東京工業大学の特任教授などを務め、福島第一原発事故対応の研究を続けた北山は、事故対応において、イソコンへの対応が非常に重要だったと指摘したうえで、「イソコンに慣れている人があまりいなかった」と残念がった。

北山の証言から明らかになったイソコンの実動作試験。それは、運転開始後に一定期間続けられ、運転員がイソコンを実際に動かす経験を持つための訓練も兼ねていた。だとすると、この重要な意味をもつ実動作試験は、いつからなぜ行われなくなったのだろうか。

