ºòÇ¯11·î¤ËÀÂµî¤·¤¿Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤¬¡Ö»ä¤Ï»í¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤¿¡ÖËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡×
¸½Âå¤Î¡Ö¹ñÌ±Åª»í¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢2024Ç¯11·î¤Ë92ºÐ¤ÎÀ¸³¶¤òÊÄ¤¸¤¿Ã«Àî½ÓÂÀÏº¡£¤½¤ÎºîÉÊ¤Ï¤Ê¤¼¡¢¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æñ²ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸½Âå»í¡¢Ê¿ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ðÄ´¤È¤¹¤ëÃ«Àî¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¸½Âå»í¤Ø¤ÎÌä¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»í¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤³¤È¤Ð¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ë¹â¼¡¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ã«Àî¤ÎºîÉÊ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤¿ÆüËÜ¸ì³Ø¼Ô¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é´Ñ»¡¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡¢¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡ØÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤ÎÆüËÜ¸ì¡Ù¡£´©¹Ô¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖÂèÆó¾Ï¡¡Çò¤¤»í¿Í¡½¡½²¾Ì¾¤Ç½ñ¤¯¡×¤è¤ê°ìÉô¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡ØÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤¬¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¡×¤Ð¤«¤ê¤Î»í¤ò½ñ¤¤¤¿ÍýÍ³¡Ä¡Ö¸ì¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¡×¤òÇË²õ¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤òÍ¶¤¦¡ÖÆüËÜ¤Î»Ï¸¶¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¤³¤È¤Ð¤òµ¿¤¦»í¿Í
Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¤³¤È¤Ð¤òµ¿¤¤¡¢¤³¤È¤Ð¤Ç¤«¤¿¤Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»í¤òµ¿¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·ë¶É¤Ï¡Ö´ï¡×¤È¤·¤Æ¤Î»í¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£»í¤È¤Î¡Ö·íÊÌ¡×¤È¡ÖÏÂ²ò¡×¤È¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¸ì¤Ï¡ÖÈ¯²»¡×¤È¡Ö¸ìµÁ¡á¸ì¤Î°ÕÌ£¡×¤È¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ë¤Ï¡ÖÈ¯²»¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¸ìµÁ¡á¸ì¤Î°ÕÌ£¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç»È¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»È¤¤Êý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Î°ÕÌ£¡á¸ìµÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ò¡¢¡Ö¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤±¤ì¤É¤â¸ì¡×¤È¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖÆÃ¼ì¤Ê¸ì·²¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸ì¡×¤È¡Ö¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Î¶³¦¤Ë¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤Ç¤Ë¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤¬¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òºÎ¤ê¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¸ì¡×¤È¡Ö¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤Î¶³¦Àþ¾å¤Ëºé¤¤¤¿²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»íºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¸ì¤Î¡ÖÈ¯²»¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é¸ì¤Î¡ÖÈ¯²»¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÈ¯²»¡×¤È¡Ö°ÕÌ£¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¸ì¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÈ¯²»¡×¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö°ÕÌ£¡×¤¬¤¢¤È¤Þ¤ï¤·¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¸ì¡×¤Î°ÕÌ£¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¡Ö»¶Ê¸¡×¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢»íºîÉÊ¡á¡Ö±¤Ê¸¡×¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡¢»í½¸¡ØÎ¹¡Ù¡Ê¹á·îÂÙÃË²è¡¢1968Ç¯¡¢µáÎ¶Æ²¡Ë¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÄ»±©1¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î»ÍÏ¢¤«¤éÀ®¤ëºîÉÊ¤ÎÂè°ìÏ¢¤Ç¡¢¡Ö²¿¤Ò¤È¤Ä½ñ¤¯»ö¤Ï¤Ê¤¤¡¿»ä¤ÎÆùÂÎ¤ÏÍÛ¡Ê¤Ò¡Ë¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¿»ä¤ÎºÊ¤ÏÈþ¤·¤¤¡¿»ä¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï·ò¹¯¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Â³¤¯ÂèÆóÏ¢¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î»ö¤ò¸À¤ª¤¦¤«¡¿»í¿Í¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¿»ä¤Ï»í¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö²¿¤Ò¤È¤Ä½ñ¤¯»ö¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î°ì¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÏºîÉÊ¡Ê¤¹¤Ê¤ï¤ÁÊ¸³Ø¡Ë¤ÈÊ¸¾Ï¡Ê¤¹¤Ê¤ï¤ÁÏÀÍý¡Ë¤È¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤Î¼¡¸µ¤Ë¤ª¤±¤ë¸À¸ì¤ò¡¢¾¯¡¹¿Þ¼°Åª¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬ÊÛÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª½ñ¤¤Î¸À¸ì¤Ø¤ÎÎÑÍýÅªÂÖÅÙ¤ò¤ä¤äÌÀ³Î¤Ë¼«³Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤¿¤È¡£¡¿ºîÉÊ¤ÈÊ¸¾Ï¡¢¤Ê¤¤¤·¤ÏÊ¸³Ø¤ÈÏÀÍý¤È¤¤¤¦¶èÊÌ¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤Ï»í¤È»¶Ê¸¤È¤¤¤¦Æó¸µÏÀ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂçÀÚ¤Ç¡¢¤ß¤Î¤ê¤ÎÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×¡Ê1972Ç¯¡¢¾½Ê¸¼Ò¡Ø»¶Ê¸¡Ù261ÊÇ¡Ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡ÖºîÉÊ¡¦Ê¸³Ø¡×¤È¡ÖÊ¸¾Ï¡¦ÏÀÍý¡×¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ò»È¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÉ®¼Ô¤Î¤³¤È¤Ð¤ÇÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢½ø¾Ï¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¡¢¡Ö»íÅª¸À¸ì¡×¤È¡ÖÅÁÃ£¸À¸ì¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÁÃ£¸À¸ì¡×¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î¡Ö¾ðÊó¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö±³¡×¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Èº¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»í¤Ê¤É¤ò¤«¤¿¤Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»íÅª¸À¸ì¡×¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅÁÃ£¸À¸ì¡×¡Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ð¤Ç¤«¤¿¤Á¤Å¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤é¤«¤Î¡Ö¾ðÊó¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤é¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤¬¡¢¼«¿È¤Î»íºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¡Ö»ä¤Ï»í¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¡Ö»ä¡×¤òÀ¸¿È¤ÎÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö±³¤ò¤Ä¤±¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï»í¿Í¤À¤í¤¦¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¡¢³ê·Î¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤¬¡Ö¾¯¤·¤À¤±¡×¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï»í¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤¬¡Ö»í¤òÆÉ¤à¡×¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¸ìµÁ¡á¸ì¤Î°ÕÌ£¡×¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¤È¡¢Æ¬¤¬¤°¤ë¤°¤ë¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö¸ì¡×¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡¡¤³¤È¤Ð¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡©¡¡¤³¤È¤Ð¤Ï²¿¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¤Ê¤É¤È¼¡¡¹¤ÈÌä¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤È¤Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¤È¹Í¤¨¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÇº¤à¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö¤³¤È¤Ð¤òµ¿¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âµ¿¤¦
¥¤¥°¥¢¥Ê¤ä¥Þ¥Ã¥³¥¦¥¯¥¸¥é¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°Êª¤È¥Ò¥È¤È¤òÊ¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¸ì¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¸ì¡×¤È¤Ï¡¢À¸ÂÎÈ¿±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾å¶õ¤«¤é¥«¥é¥¹¤¬¥Ò¥Ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤«¤é¡¢¿ÆÄ»¤¬¥Ò¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÌÄ¤¯¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Ò¥Ê¤ÏÊª±¢¤Ë±£¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¡Öµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÄ¤À¼¤Ï¥Ò¥Ê¤ËÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÆÄ»¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾å¶õ¤Ë¥«¥é¥¹¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÌÄ¤À¼¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ÆÄ»¤¬¥Ò¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥«¥é¥¹¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¥«¥é¥¹¤¬¤¤¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÌÄ¤¯¤«¤é¤Í¡¢¤È¤¤¤¦¡ÖÍ½¹ÔÎý½¬¡×¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°Êª¤¬ÌÄ¤¯¤Î¤ÏÀ¸ÂÎÈ¿±þ¤À¤«¤é¡¢²¾Äê¤Î¤³¤È¡¢Ì¤Íè¤Î¤³¤È¡¢²áµî¤Î¤³¤È¡¢±³¤Ê¤É¤Ï¡¢Æ°Êª¤ÎÌÄ¤À¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¸ì¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Ò¥È¤Î¤ß¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡¢¥Ò¥È¤Î¤ß¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸À¸ì¤òµ¿¤¤¡¢µ¿¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤è¤·¡¢º£Æü¤«¤é¤Ï¤³¤È¤Ð¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤á¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö»ä¡×¤¬¡Ö¥Ò¥È¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¤³¤È¤Ð¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢µ¿¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢»íºîÉÊ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¤Þ¤¿»íºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤È¤Ð¤ò»È¤¦¤³¤È¡×¤ò¤ä¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¡Ö¥Ò¥È¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¡Ö¥Ò¥È¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¤âµ¿Ìä¤ò¤â¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡¢À±¤äÂçÃÏ¡¢²Ð¤ä¿å¡¢ÌÚ¡¹¤âÉ÷¤â¡¢¤³¤È¤Ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÌë¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¡¦¥Þ¥¦¥¹¡Ù¡Ê2003Ç¯¡¢¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Ø¤ÎËÓ¸À¡Ê¤à¤Ä¤´¤È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î¡Ö1¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ±¡¹¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¤â¤Ä¡¡±§Ãè¤òÊ¸Ì®¤È¤·¤Æ¡¿ÂçÃÏ¤â¤Þ¤¿¡¡²û¤«¤·¤¤Ìµ¸À¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¿²Ð¤â¿å¤âÌÚ¡¹¤âÉ÷¤â¸ÀÍÕ¤ò¤â¤Ä¡¿¥Ò¥È¤¬ÏÃ¤¹¤³¤È¤â½ñ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¡×¡Ö¤À¤¬¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Ò¥È¤ÏÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¿·¯¤Î¼ª¤ò¤«¤ê¤Æ¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤Ð¤ÏÌ¤Íè¤ò¸ì¤ì¤Ê¤¤
Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤¬¤³¤È¤Ð¤Ë¡ÖÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡×¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á°¾Ï¤Ç½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤È¤Ð¤Ø¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤³¤È¤Ð¤½¤Î¤â¤Î¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ëºîÉÊ¤òºÎ¤ê¤¢¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø»ä¡Ù¡Ê2007Ç¯¡¢»×Ä¬¼Ò¡Ë¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿»°Ï¢¤«¤éÀ®¤ëºîÉÊ¡ÖÇÑ²°2¡×¤ÎÂèÆóÏ¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òËº¤ìµî¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡¢¡¿¿Í¤ÎºÇ½é¤Î¤¢¤ä¤Þ¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ô¿À¡Õ¤ÈÌ¾¤Å¤±¤¿¤³¤È¤À¡£¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤òËº¤ìµî¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×¤Ï¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Î¤³¤È¤Ð¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥¿¥Þ¥·¥Ò¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡¢¡Ö¼«Æ°¼Ö¤¬±¾¤Ä¤¿¡¿±ôÉ®¤¬±¾¤Ä¤¿¡¿²½³Ø¤¬±¾¤Ä¤¿¡¿¤ªÁ°¤µ¤ó¤¬»ä¤ò¤Ä¤¯¤Ä¤¿¤Î¤À¿Í´Ö¤è¤È¡×¡ÖÃ¬¤Ï¤½¤ì¤ò¤É¤¦»×¤Ä¤¿¤í¤¦¡¿À±¤Ï¤½¤ì¤ò¤É¤¦»×¤Ä¤¿¤í¤¦¡¿¿À¤Ï¤½¤ì¤ò¤É¤¦»×¤Ä¤¿¤í¤¦¡¿¤ß¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿¾ðÇ®¤Î¤·¤«¤·¶ò¤«¤ÊÐþËý¤ò¡×¡Ê¡Ø62¤Î¥½¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Ö10ÃÎ¤é¤ì¤Ì¼Ô¡×Âè°ìÏ¢¡¢ÂèÆóÏ¢¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¿À¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÑ²°2¡×¤Î¤Û¤¦¤Î¡Ö¿À¡×¤Ï¡¢¡Ô¿À¡Õ¤ÈÆó½Å»³³ç¸Ì¡Ê¤ä¤Þ¤«¤Ã¤³¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿À¡×¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ô¿À¡Õ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿À¡×¤Ç¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤¬¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿À¡×¤¢¤ë¤¤¤ÏÊ¿²¾Ì¾¤ÇÊ¸»ú²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤«¤ß¤µ¤Þ¡×¤Ï¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤¬»×¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¥«¥ß¡×¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡¢¡Ø»ä¡Ù¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¤¢¤ë¸÷·Ê¡×¤È¤¤¤¦Ï»Ï¢¤«¤éÀ®¤ëºîÉÊ¤ÎÂè»°Ï¢¤Ç¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬¹Í¤¨¸ì¤ê½ñ¤·Ñ¤¤¤À¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¿¤½¤â¤½¤â¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤é´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¿À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»Æ¸¤¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡¿Ìµ¸À¤Î¤Û¤Û¤¨¤ß¤À¤±¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂè¸ÞÏ¢¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÀÅ¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦°ì¹Ô¤Ç¡¢ÂèÏ»Ï¢¤Ï¡¢¡Ö¤È¡¡»ä¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¡¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï»ä¤Î²áµî¤Ð¤«¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¿Ì¤Íè¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤¬Ì¤Íè¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤¬Ì¤Íè¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Æ±¤¸¡Ø»ä¡Ù¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¡Ö²»¤Î²Ï¡×ÉðËþÅ°¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÞÏ¢¤«¤éÀ®¤ëºîÉÊ¤ÎÂè»°Ï¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¿¤³¤Îº£¤òÌ¤Íè¤Ø¤Èì®¡Ê¤³¤À¤Þ¡Ë¤µ¤»¤ë¤«¤é¡¿¤¤ß¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ì¤Íè¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯²»³Ú¤Ø¤Î´õË¾¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡¢²»³Ú¤Î¤â¤ÄÉáÊ×À¤Ë´õË¾¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÉáÊ×À¡×¤Ï¶õ´ÖÅª¤Ê¤Ò¤í¤¬¤ê¡¢»þ´ÖÅª¤Ê¤Ò¤í¤¬¤ê¡¢Î¾Êý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡×¤ÇÇ®¤¤¥Á¥ã¥¤¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö°ÕÌ£¤¬¥Ò¥È¤Î¿´¤òóà¡Ê¤«¤Ó¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¿¤à¤«¤·¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌµ¸ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¿¤¿¤À¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¿°ÕÌ£¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤º¡¡·ç¤±¤¿ÃãÏÒ¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¡Ê¡Ø»ä¡Ù¡Ö¡Ö¸á¸å¤ª¤½¤¯¡×¤Ë¤è¤ë½½°ì¤ÎÊÑÁÕ¡×¡Ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
»í¤Ï¡Ö¤³¤È¤Ð¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤
2022Ç¯¤Ë¡¢ÌÚÈÇ²è²È¤Îº»Íå¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈþäÎÆ²¤«¤é½ÐÈÇ¤·¤¿»í²è½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡ØÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ì»í½¸¡Ù¤Ç¡¢»í²è½¸¤ÎËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢»ÍÏ¢¤«¤éÀ®¤ë¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ì»í½¸¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎºîÉÊ¤ÎÂè°ìÏ¢¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡½¡½
Èô¤ó¤Ç¤¤¤ëÄ³¤ò»Ø¤·¤Æ
¤³¤ÎÄ³¤ò¤¢¤Ê¤¿¤ËÊû¤²¤Þ¤¹
¤È±¾¤¦¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À
¼ÂºÝ¤Ë¡ÖÈô¤ó¤Ç¤¤¤ëÄ³¡×¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤ÆÊû¤²¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤³¤Î»í½¸¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÜ¤ò»Ø¤µ¤¹¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤³¤Î»í¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»Ø¤µ¤¹¡Ö»í½¸¡×¤â¡Ö¤³¤È¤Ð¤ÇÄÖ¤é¤ì¤¿»í¡×¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë»í¤òÊû¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤Ç½¼Ê¬¤Ê¤Î¤À¤ÈÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤Ï¤¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»í½¸¤Ï¸÷¤ÎÎ³»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ò¤«¤¬¤ä¤¯±§Ãè¤ÎÈù¿Ð¡Ê¤ß¤¸¤ó¡Ë¡Ó¡Ê¡Ö¡Ö»ä¡×¤Ë²ñ¤¤¤Ë¡×¡Ø»ä¡Ù¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»í½¸¤¬¡ØÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ì»í½¸¡Ù¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂèÆóÏ¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Þ¤¿¡½¡½¡¿À¡¤ß¤¤Ã¤¿½©¶õ¤ò¸«¤¢¤²¤Æ¡¿¤³¤Î¶õ¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤Î¡¿¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡×¤Ç¤¹¡£¤Ä¤¤¤ËÃ«Àî½ÓÂÀÏº¤Î»í½¸¤ÏÌÜ¤Ë¤ß¤¨¤Ê¤¤»í½¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¤»í¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÂè°ìÏ¢¡¢ÂèÆóÏ¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤Î¿·¤·¤¤»í¤¬ÆÉ¤ß¤¿¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¿¤Ç¤â¿·¤·¤¤»í¤Ê¤é¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡¿¤¤ß¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ËÉº¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡Ö¤¤ß¤Ï¸ÀÍÕ¤òÃµ¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¡¿¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¡¿¼ª¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢¡Ö»í¡×¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¡Ö»í¡×¤Ë¤«¤¿¤Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¡ØÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ì»í½¸¡Ù¤Î´¬Ëö¤Ë¤Ï¡¢ÈþäÎÆ²¤Î¾åÅçÌÀ»Ò¤Î¡Ö¡Ø»í²è½¸¡¡ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ì»í½¸¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤¬¤ª¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤à¤È¡¢Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤Î»í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½ñÂÎÀß·×»Î¤ÎÄ»³¤½¤¤¬¿·¤·¤¤½ñÂÎ¡ÖÄ«ðË¡Ê¤¢¤µ¤â¤ä¡Ë¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤Î»í²è½¸¤¬°õºþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¾åÅçÌÀ»Ò¤ÎÊ¸¾Ï¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ª¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÌÚÈÇ²è²È¤Îº»Íå¤Î¡Ö»í¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤òÃÎ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤ÆÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¼ª¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¼«¤é¸«¤Ä¤±¤¿»í¡¢¤½¤ì¤Ï¸ÉÆÈ¤À¤±¤ì¤ÉÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¶¯¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î»í½¸¤ÎÁÞ²è¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶³Ð¤òÂçÀÚ¤ËÀ©ºî¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í°ì¿Í¤¬¶ñÂÎÅª¤Ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¡ÖÀ¸¡×¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯´Ö¤Ë¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¤È¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ö²¿¤«¡×¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î³°¤Ë¤¢¤ë¡Ö»í¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤À¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Î³°¤Ë¤¢¤ë¡Ö»í¡×¤¬¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö²¿¤«¡×¤Ë¤Ï¤¿¤é¤¤«¤±¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö»í¡×¤¬Æ°¤¤À¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤È¤Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤¿¤Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì»í½¸¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤±¤¬¡Ö»í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Åª»í¿Í¡¦Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤¬¡Ö°ÕÌ£¤ò½¦¤Ã¤ÆÀî¤Ø¼Î¤Æ¤¿¡×ËÜÅö¤ÎÍýÍ³¡Ä¤¢¤¨¤Æ¡ÖÊÒ²¾Ì¾¡×¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¡Ö¥¿¥Þ¥·¥Ò¡×¤Î¡ÖÆæ¡×