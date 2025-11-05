1点投入で主役級！【ZARA】40・50代も余裕でイケそう！「柄ワンピース」

着こなしの主役アイテムとして、1枚で存在感を放つ「柄ワンピース」。【ZARA（ザラ）】なら、落ち着いた色合いやシックなデザインで、40・50代にもすっと馴染むアイテムが豊富にラインナップ。今回は、大人女性におすすめのチェックやフラワー、ペイズリー柄ワンピをご紹介。毎朝コーデを組むのが苦手……なんて人も必見です！

アシメヘム × フラワープリントで魅せる華やかワンピ

【ZARA】「ZW COLLECTION フラワープリントミディ丈ワンピース」\10,990（税込）

派手になりすぎない、でもしっかり印象に残る柄ワンピを探しているなら、この花柄ワンピがまさに狙い目かも。注目ポイントは “アシンメトリーヘム” と “落ち着いた配色のフラワープリント” 。動きのあるラインと柄の軽やかさが、大人の女性の余裕を感じさせてくれます。パフスリーブ × ロングカフス仕上げできちんと感もしっかり。共布のリボンタイを結べば、さらに華やかな雰囲気に。

エレガントに漂う柄スカーフ × ペイズリー柄で着映え

【ZARA】「ZW COLLECTION ペイズリー柄スカーフ ワンピース」\17,990（税込）

「上質な柄ワンピースが欲しい」という40・50代におすすめなのが、こちら。エレガントな配色のペイズリー柄に、大人の洗練感を演出するVネックとAライン、さらに同素材のスカーフ付きという贅沢な1枚。サイドには隠しポケットもあり実用性もしっかり。「いつもよりちょっとおめかししたい」なんてときにも、柄 × スカーフのアクセントでコーデがぐんとオシャレに。1枚で着るのはもちろん、ジーンズと合わせてほどよくカジュアルダウンするのもおすすめ。

柄 × ドレープで上品に仕上げたチェックワンピ

【ZARA】「チェック柄ドレープワンピース」\10,990（税込）

秋冬になるとついつい手が伸びるチェック柄。気になってるけど子供っぽく見えそう……という女性も少なくないはず。ブラック × カーキの落ち着いたチェック柄なら、大人コーデにも自然とフィット。フロントのカシュクール × ドレープディテールも目を惹きつけ、着るだけでグッとレディにアップデートできそう。軽やかなレーヨン混素材を使用し、歩くたびに美しい揺れ感が期待できる1枚です。

ほんのり甘めなチュール素材 × チェック柄が大人可愛い！

【ZARA】「チュールチェック柄ワンピース」\6,590（税込）

デコルテをキレイに演出するボートネック、ウエストのギャザーディテール、アシンメトリーヘムとデザイン性抜群のワンピ。落ち着いたブラウンチェックで品良く着こなせる1枚です。チュール素材がほんのり甘さと軽やかさを添え、大人可愛い印象をプラス。裏地付きで安心して着られそう。休日のランチやお出かけに、着るだけでサッと華やぐ主役アイテムです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子