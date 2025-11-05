「もう君の楽屋には来ないからね」…三島由紀夫と美輪明宏の”最後の会話”と「数百本のバラ」

波乱万丈、紆余曲折…80歳を目前に破天荒な天才数学者が振り返る「人生談」！

「内定取り消し」でお先真っ暗な社会人1年目から「数学」を広めに世界5大陸を駆け回るまで「山」と「谷」に満ちた半生を送ってきた筆者が実践する、身体は老けても全身全霊で余生に向き合う「こころのありかた」とは。

“数学の伝道師”秋山 仁が語る七転八倒の体験的アドバイスが詰まった一冊『数学者に「終活」という解はない』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『数学者に「終活」という解はない』連載第26回

『『戦場のメリークリスマス』大島渚監督が「年賀状」や「同窓会」の持論を展開！…グラフ理論専門の数学者も共感する「縁」の捉え方とは』より続く。

他者との付き合い方

君子の交わりは淡きこと水の如く、

小人の交わりは甘きこと醴｛れい｝の如し

荘子（中国戦国時代の思想家）

「立派な人物の他人との付き合い方は水のようにさっぱりしていて、一見淡白なようだが、その温かい態度はいつまでも変わることがない。

それに対し、心が狭く思慮分別の足りない人の他人との付き合い方は、♯醴｛れい｝（甘酒）のように甘く（親しげで）濃密なようであるが、そのようなベタベタした関係は長続きせず破綻に終わる」

ということを意味している。

この言葉は、美輪明宏さんが三島由紀夫さんとの交流についてTVや本の中で（2020年11月1日放送の「NHKスペシャル」、『21世紀のための三島由紀夫入門』（平野啓一郎著、井上隆史著、芸術新潮編集部編、新潮社）等で）語っていた時に、知った言葉だ。美輪さんは、「三島さんとは、会えばいつも冗談を言い合い、彼はユーモアに溢れ、少年のような人だった」と語っていた。

三島由紀夫と美輪明宏の関係

2人の最初の出会いは、美輪さんが勤めていたカフェに三島さんがやってきた時で、新進気鋭の作家・三島さんに店中の誰もがペコペコする中、尖っていた16歳の美輪さんはふてぶてしい態度でいた。

「かわいくないやつだな」という三島さんに、美輪さんが、

「かわいくなくていいんです。キレイですから」と返したことから、2人の洒脱な会話を交わす付き合いが始まったそうだ。

ある時、三島さんが、

「君の95パーセントは素晴らしい。だけど、あとの5パーセントの最悪な欠点が、95パーセントの長所を台無しにするんだ。その欠点とは、俺に惚れないことだ」

と冗談交じりに言ったのに対し、美輪さんが、

「他人から尊敬されているような人は私の恋愛の対象にならないんです。私は、かわいそうな人が好きなんです。だから三島さんは恋愛の対象にはなりません」

と返すと、三島さんは、

「君は誤解している。俺はかわいそうな人間だぞ。ある雨の日、君と別れて傘を差して、しょんぼり帰っていった俺の後ろ姿を想像してみろ。惚れたくなるほど、かわいそうだ」

と言って、2人は大笑いしたそうだ。なんとも軽妙なやりとりだ。

2人が最後に会ったのは、三島さんが亡くなる1週間ほど前の日劇の楽屋だったという。美輪さんのショーの前に、腕に抱えられるだけのバラ数百本の花束を持って三島さんが楽屋に入ってきて、いつものように2人で世間話をしていたそうだ。そこへ「ショーが始まります」と美輪さんが呼ばれた。すると、三島さんは「じゃあね」と言って楽屋を出ようとした後、振り返って、

「もう君の楽屋には来ないからね」と言ったそうだ。

「どうして？」と美輪さんが聞くと、

「今日もキレイだった、なんて嘘をつき続けるのがつらいからね」と、いつものような憎まれ口を返してきたのが最後の会話になったという。

「愛の讃歌」

舞台で三島さんが好きだった「愛の讃歌」を歌っている時、観客席に座る三島さんの姿が見え、その時なぜか18年間の付き合いが走馬灯のように浮かんできて、美輪さんは涙が溢れてきたそうだ。

数百本のバラの花束と、「もう君の楽屋には来ないからね」という言葉、そしてステージから見える三島さんの姿から、美輪さんには、それが三島さんとの別れになることが直感的にわかっていたのだろう。

三島さんの突然の訃報を聞いたとき、あの数百本のバラは、「これからのステージの分もすべて渡しておくからね。これからも素敵なステージを」というメッセージだったんだと、美輪さんは受け止めたそうだ。

インタビュアーに「どうして三島さんと親しくできたと思うか？」と問われた美輪さんの答えが、冒頭の荘子の言葉だった。美輪さんは三島さんから、

「付き合っていると大概の連中は馴れ馴れしくなってきて、しまいには、うっとうしい存在になって決裂してしまうんだけど、君とはそうならないね」と言われたことがあるとも答えていた。

洒落たお芝居を見ているような2人の関係だが、こんな関係が成立したのも、お互いを尊敬し合い、お互いの尊厳や独立性を大切にし、相手に寄りかからない付き合い方をする2人だったからこそだろう。

自分の場合を振り返っても、長く付き合ってきた先輩、友人、知人とは、醴でなく水のような付き合いをしてきた。

「友情」については後の第7章で触れようと思うが、親しく付き合っている人たちのなかでも特に私にとって親友（深友？）と呼べるような存在は、水のような付き合いをしながらも、自分または相手がよっぽどノッピキならない状況にあるときに限っては、相手との決裂も覚悟のうえで、お互いの心に一歩踏み込んで関わり、そしてそれが解決されれば、また水のような付き合い方に戻って付き合い続けてきた人たちだ。

『「相撲の番付が落ちれば離れていく人も多い」…元横綱・照ノ富士が大きな怪我を経験して「本当に付き合うべき」と悟った人』へ続く。

【つづきを読む】「相撲の番付が落ちれば離れていく人も多い」…元横綱・照ノ富士が大きな怪我を経験して「本当に付き合うべき」と悟った人