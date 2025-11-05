「スーパーファミリー」と称賛 ジャスティン・ビーバー、家族で『インクレディブル・ファミリー』にガチ変身
米歌手のジャスティン・ビーバーが、妻のヘイリーと1歳になった息子ジャック・ブルースと迎えたハロウィンの写真を公開。家族そろって映画『インクレディブル・ファミリー』になりきった、ほっこりショットを披露した。
【写真】息子ジャック・ブルースも ジャスティン・ビーバー一家のほっこりコスプレショット
現地時間11月1日にインスタグラムを更新したジャスティンは、胸元に「i」のマークが入った赤いスーツに黒いアイマスクとブーツを合わせた、本格的なコスプレ姿をシェア。
妻のヘイリーは、ブルネットのヘアをストレートにブロウし、ハイヒールブーツを合わせて、一家のママで伸縮自在の身体を持つイラスティガール風にポーズ。昨年夏に誕生したジャック・ブルースもおそろいの衣装で、『インクレディブル・ファミリー』に登場する未知なる力を持つ赤ちゃん、ジャック＝ジャックに変身。2人に抱かれ、可愛らしく登場した。
2018年に結婚した2人は、2024年5月にハワイで結婚の誓いを新たにし、第1子妊娠を公表。同年8月にジャック・ブルースが誕生した。以来2人は時折、インスタグラムにてジャック・ブルースの姿をシェアしており、先月半ばにも、ジャスティンがよちよち歩く写真を公開していた。
なおジャスティンの投稿には、ディズニーの公式から「このコスチュームは素晴らしい！」、ディズニープラスの公式からも「インクレディブル（驚くべき）！」とコメントが寄せられているほか、ファンからも「すごく可愛い」「最高すぎる」「アイコニック」「スーパーファミリー」などと反応が寄せられている。
引用：「ジャスティン・ビーバー」インスタグラム（＠lilbieber）
