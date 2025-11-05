北川景子・森田望智・佐久間大介・渋谷龍太『ナイトフラワー』キャラポスター＆PV解禁
映画『ナイトフラワー』より、主演の北川景子をはじめ、森田望智、佐久間大介（Snow Man）、渋谷龍太が演じる登場人物それぞれの「愛」をテーマにしたキャラクターポスターとキャラクターPVが解禁された。
【動画】この世界を必死に生きる、それぞれの「愛」が胸を打つ『ナイトフラワー』キャラクターPV
内田英治監督が原案・脚本・監督を手掛けた本作は、借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていくヒューマン・サスペンス。トランスジェンダーの主人公と少女の絆を描いた『ミッドナイトスワン』（2020）に続く“真夜中シリーズ”と、内田監督自ら銘打つ。
主人公・永島夏希を演じる北川景子は、ほぼスッピンで顔を崩して大きく笑い、関西弁でまくし立て、泣きじゃくり、夜のネオン街を全力で駆け回るなど、今まで見せたことのない表情で強くたくましい母を演じている。
北川演じる夏希のボディーガードとしてシスターフッドを繰り広げる格闘家・芳井多摩恵役に森田望智。このほか、Snow Manの佐久間大介、そして本作で俳優デビューを飾るSUPER BEAVERのボーカル・渋谷龍太も出演する。
登場人物たちが守るべきもののために、必死にこの世界を生き抜こうとする姿を描いた本作にちなみ、それぞれの「愛」をテーマにしたキャラクターポスターとキャラクターPVが完成した。ポスターには、劇中の印象的なセリフがちりばめられている。
麻薬密売に手を染める母親・永島夏希（北川景子）。昼はパート、夜はスナックで働きながら2人の幼い子どもを育てる。あす食べるものにさえ困るギリギリの生活の中、子どもたちの夢をかなえるためドラッグの売人になることを決意。切羽詰まった状況の中で、どうにか子どもを守りたいと困難に立ち向かう。
夏希と手を組む格闘家・芳井多摩恵（森田望智）。社会の抑圧にあらがいながら夢を追いかける格闘家の多摩恵は、ある日、ドラッグを売りさばく夏希と出会い、ボディーガード役を買って出る。頼れる存在もなく、深い孤独を抱えてきた多摩恵は、夏希や子どもたちと過ごすうちに、初めての愛を知る。
多摩恵に思いを寄せる幼なじみ・池田海（佐久間大介／Snow Man）。ドラッグ密売の世界と多摩恵たちを結びつけるきっかけを作ってしまった後悔を胸に抱きながら、多摩恵を守ろうと奔走する。どっぷりと夜の世界にはまり込む多摩恵を心配し、手を引いて欲しいと懇願するが…。
麻薬密売の元締め・サトウ（渋谷龍太）。夜の街を仕切るサトウは、子どものためにドラッグの売人になりたいという夏希の覚悟を買い、取引することに。夏希に自身の母を重ね「俺の母ちゃんもお前みたいな女だったらな」などと発言するが、真意は不明。
映画『ナイトフラワー』は、11月28日より全国公開。
