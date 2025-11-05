米の相対取引価格が明らかにする「令和のコメ騒動」の実態…生活者をもろに直撃した物価高騰の1年間

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

たった１年で…「令和のコメ騒動」

2024年から2025年にかけて「令和のコメ騒動」が勃発した。読者の皆さんも、さぞかしひどい目に遭い、不安にさらされたことと思う。

スーパーマーケットや米穀店を訪れるたび、コメの価格はどんどん上がっていった。それどころか、ある時を境にして、コメ売り場の棚はスッカラカンになってしまった。単価がうなぎ登りに上昇するだけでなく、国民の主食であるコメを、誰もが自由に買えなくなってしまったのだ。

この間、コメの価格がどのように推移していったのだろう。農林水産省が公表しているコメの相対取引価格を見てみよう（玄米60キログラム当たりの数字）。

この数字は、備蓄米の取引を含む全銘柄の平均値だ。したがって当然のことながら、とれたての新米やブランド米の単価は、これよりも高いことをお含みおきいただきたい。

【2023年産】

▼2023年9月 1万5291円 ▼2023年10月 1万5181円

▼2023年11月 1万5240円 ▼2023年12月 1万5390円

▼2024年1月 1万5358円 ▼2024年2月 1万5303円

▼2024年3月 1万5428円 ▼2024年4月 1万5526円

▼2024年5月 1万5597円 ▼2024年6月 1万5865円

▼2024年7月 1万5626円 ▼2024年8月 1万6133円

【2024年産】

▼2024年9月 2万2700円 ▼2024年10月 2万3820円

▼2024年11月 2万3961円 ▼2024年12月 2万4665円

▼2025年1月 2万5927円 ▼2025年2月 2万6485円

▼2025年3月 2万5876円 ▼2025年4月 2万7102円

▼2025年5月 2万7649円 ▼2025年6月 2万7613円

▼2025年7月 2万6918円

食材の買い出しに日々汗を流している生活者は、コメの価格があまりにも急激に高騰していったことに驚愕したはずだ。

年次別でわかる2024年の異常さ

近年のコメの相対取引価格（年平均）を比較してみよう。

▼2013年産 1万4341円 ▼2014年産 1万1967円

▼2015年産 1万3175円 ▼2016年産 1万4307円

▼2017年産 1万5595円 ▼2018年産 1万5688円

▼2019年産 1万5716円 ▼2020年産 1万4529円

▼2021年産 1万2804円 ▼2022年産 1万3844円

▼2023年産 1万5315円 ▼2024年産 2万4790円

わずか1年のうちに、コメの価格が6割以上も爆騰したことになる。

2025年に入ると「令和のコメ騒動」はさらにヒートアップする。

コメ 最高値更新 1月 21年ぶり、銘柄大半上昇

新米（60キロ当たり）の1月分の業者間取引価格は、前年同月よりも1万569円（69％）高い2万5927円だった。前月と比べると1262円（5％）高い。比較できる1990年以降では、2003年12月（2万5120円）を上回り、約21年ぶりに最高値を更新した。（中略）

農家からコメを買い取る集荷業者と、スーパーなどに販売する卸売業者の間での取引価格。北海道のななつぼし（前年同月比88％上昇）、秋田県のあきたこまち（同80％上昇）などほぼすべての銘柄で上昇した。

（朝日新聞、2025年2月20日）

値上げが続くのはコメだけではない。バターやオリーブオイルをはじめ、メーカーは食料品の多くを次々と値上げしていった。

資材高騰、輸送費のコスト高騰、ロシア・ウクライナ戦争やガザ紛争に端を発するエネルギー危機など、理由はいくらでも見つかる。いずれにせよ、物価高騰は生活者をもろに直撃した。

