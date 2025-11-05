ドジャースが優勝パレード＆セレモニー

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレード、ドジャースタジアムでセレモニーを行った。2年連続世界一を決めた1日（同2日）のWS第7戦は、延長11回の死闘に。ウイニングボールをつかんだフレディ・フリーマン内野手は、その行方を明かした。

運命の最終第7戦。ドジャースが1点リードの11回裏1死一、三塁で、連投した山本由伸投手がブルージェイズのカークを遊ゴロ併殺に打ち取った。

遊撃手ベッツから一塁のフリーマンへボールが渡り、2年連続世界一が決定。歓喜の輪に向かったフリーマンだったが、ズボンのポケットを押さえ落ち着かない様子だった。ウイニングボールを紛失してはいけない焦りがあったと見られる。

X上の日本ファンの間では「様子がおかしい」「ボール落としたんかw」「財布落とした人にしか見えないけどww」などと“紛失疑惑”も持ち上がったが、きちんとボールをポケットに入れていたようだ。

MLB公式Xは日本時間4日、フリーマンがウイニングボールの行方について、インタビューで答える動画を公開。「シャンパンファイトが始まる前に、ドック（ロバーツ監督）のオフィスで待っていて、渡してからハグしたよ。『誰よりもこのボールにふさわしい』と伝えた。だからデーブ・ロバーツがボールを持っているよ」と明かしていた。



