

風呂上がりのビールは「疲労感」が取れているだけだという（写真：jessie／PIXTA）

仕事でクタクタになった日は、お風呂でたっぷり汗をかいたあとの冷えたビールが何よりのリセット法――。そんな方も多いかと思いますが、疲労専門医の梶本修身氏によれば、実はこれでは「疲労感」が取れるだけで、実際の「疲労」の解消にはつながらないそうです。

そんな梶本氏が提唱する「本当に疲れを取る」入浴法とはどんなものなのでしょうか。同氏の著書『世界一眠らない日本に疲労専門医が伝えたい お疲れ日本人の本当の休み方』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

疲れている日の入浴は「シャワーだけ」が正解

「血流アップ」というと、まず入浴を思い浮かべる人も多いでしょう。

たしかに、お風呂に入ると一時的に血行はよくなります。しかし入浴は、いってみれば"対症療法"のようなもの。根本から血流をよくしてくれるわけではありません。

また、疲れを感じた日はゆっくり湯船につかろうと考えるのも、間違った疲労回復法の"あるある"。

体をあまり動かさなかった日などは、湯船に入って血行をよくしなければ……と感じますよね。しかし湯船につかると、体温調節を担う自律神経は余計に疲れてしまうだけなのです。

とくに、熱いお湯に全身をつかるような入浴法は要注意。刺激が強くて交感神経が優位になり、自律神経は「脳がオーバーヒートしないようにしなければ！」と汗をかかせて、体温を下げるためにフル稼働することになるからです。

熱めのお湯にじっくりつかってたっぷりと汗をかき、お風呂上がりに冷えたビールを飲むと1日の疲れがすべてリセットされる……。これはまさに、「疲労感」だけが取れているのであって、「疲労」はまったく軽減していません。むしろ脳の温度を安定に保つ役目を担う自律神経の疲労は、増していることでしょう。

つまり、身体的にしろ精神的にしろ、どっと疲れを感じている日は、シャワーだけですませる"カラスの行水"がベスト。入浴はさっと終わらせて早く眠りにつくほうが、よほど疲労は回復できます。

基本的に、「湯船につかったほうがいい場合」というのは「その日、活動の少ない1日を過ごして元気なとき」と覚えておきましょう。

しかし、もちろん湯船につかることにメリットがないわけではありません。お湯の水圧と浮力が加わることによって、脚に溜まった血液や体液が心臓に戻りやすくなるため、脚のむくみをとることができます。

疲れていないことが前提ではありますが、1日中デスクからほとんど動かない人や、立ち仕事が多い接客業の人などが、むくみをとるために入浴するというのは非常に効果的です。

湯船につかるときは「みぞおち浴」に

ここで、湯船に入るときの具体的な注意点をお伝えしておきましょう。

お湯の温度が高いと自律神経の疲れを招くため、38〜40℃のぬるま湯であることがマスト。さらに、脇の下あたりまでつかれる湯量が正解です。

肩までつかってしまう全身浴はNG。肩から首にかけては太い血管が通っており、肩まわりを温めてしまうと脳が温まってしまいます。そうなると、自律神経は脳の温度を下げるために働かなければなりません。胸より下までの「みぞおち浴」でお願いします。

また、たとえぬるま湯だとしても、長湯をすると自律神経には負担がかかります。湯船につかる時間は、10分以内がベター。汗がじんわり出てくるころには、お湯から上がることが大切です。

そして日本人が大好きな「温泉」も要注意。

たしかに温泉地は自然に囲まれている環境が多いため、身も心も癒やされているような気分になるでしょう。しかし、これも自律神経をより酷使してしまっている可能性があります。

というのも、温泉へ行くと、いつもより熱めのお湯に、しかも長い時間、何度も入りがちです。「せっかく温泉に来たんだから、何度も入らないともったいない」という「もったいない意識」が発動してしまう人が多いのではないでしょうか。

温泉につかるたびに体温や脈拍、血圧は上昇し、自律神経は大忙し。何度も入るほど、確実に脳と疲労は蓄積する……ということは覚えておきましょう。

入浴からは少し話がずれてしまいますが、週末を利用して1泊2日で温泉へ行く「弾丸旅行」は、疲れを増幅させるだけです。

移動するだけでも自律神経は疲弊。2日間という短い期間で繰り返し温泉に入ろうとしてしまい、食事の量も普段より多くなり、お酒も進んでしまう可能性が高くなります。

そうなると、リフレッシュできたような気分になったとしても、自律神経は休息どころか、むしろ酷使されっぱなしに。

温泉地へ赴くときは、2泊3日以上の日数をかけて余裕をもち、ゆったりした気分で自律神経と体を休ませてあげましょう。

「サウナや岩盤浴」は、むしろ疲労が増す恐れも

昨今、人気のサウナや岩盤浴、ホットヨガも、自律神経にとっては「勘弁してほしい」代表例です。

これらは、必要以上の刺激を与えることで、体がデトックスされて元気になったような気がしているだけ。「疲労感」だけが取れて、「疲労」はまったく取れていない典型といえるでしょう。

実際に、疲労が取れるというような科学的な根拠もありません。

気温も湿度も高い空間にいるわけですから、当然のように脳の温度は上がる一方。自律神経をボロボロに酷使しているだけで、疲労回復という観点で考えると逆効果です。

大量の汗をかいたら新陳代謝がよくなると思われていますが、汗をかいても体内では脱水が進むばかりで、血行がよくなるわけではありません。むしろ、水分が減ることによって、血流の悪化を招きかねないのです。

脳内麻薬による「ととのった！」

また、刺激を与えるとその苦しみをうち消すために、エンドルフィンなどの脳内麻薬が出てきます。脳内麻薬が出ている間、脳で優先されるのは快感や気持ちよさ。まさにサウナで「ととのった！」と感じているのは、そういう状態というわけですね。





脳の欲求はさらにエスカレートしていくため、次はもっと強い刺激を求めてしまう。これは脳にとっても自律神経にとっても非常に危険なことです。つまり、サウナや岩盤浴は、自律神経の「安心・安全・快適」とはほど遠い環境であると心得てください。

昔は男性ばかりだった「サウナー」ですが、最近は女性人気も上昇中。たっぷり汗をかくことで、美肌につながるように感じている人も見受けられます。

しかし、女性はただでさえ血圧が低いことが多く、自律神経が疲弊しやすい。サウナや岩盤浴などで自律神経を酷使し、さらに血流まで悪化させていれば、美肌とはかけ離れていくのではないでしょうか。もちろん、疲れも溜まっていきます。

熱さに耐え続けて、ほんのいっときの爽快感を得るよりも、適温の家でのんびり休むほうが、断然、疲労は回復できますよ。

（梶本 修身 ： 東京疲労・睡眠クリニック 院長）