大泉洋、主演ドラマでものまねぶっこむ 視聴者爆笑「ちょっとだけ福山になるのやめてwww」「何回見ても笑う」【ネタバレあり】
俳優・大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（毎週火曜 後9：00）の第3回が、4日に放送された。劇中で大泉が”ちょっとだけ”見せた物まねに反響が話題となっている。
【動画】ちょっとだけ福山雅治のものまねをぶっこむ大泉洋
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。
第3話では、ちょっとだけ心の声が聞こえるエスパーになった文太（大泉）は、その能力を維持するEカプセルを兆（岡田将生）から受け取るため、桜介（ディーン・フジオカ）と「ノナマーレ」へ。そこで、桜介に実は息子がいると知ることに。さらに、円寂（高畑淳子）や半蔵（宇野祥平）それぞれが抱える秘密も徐々に知ることに。
一方、悲惨な事故で夫を亡くしたショックから、文太を“本当の夫”だと思い込んでいる四季（宮崎あおい※崎＝たつさき）との生活にも、慣れ始める文太。「ヒーローの恋はアイドル以上にあってはならない」と警告されながらも、四季との距離が近づいていく。
そんな中、新たなミッションが届く。なんとそれは【爆発で人が死ぬのを止める】という、いつになく物騒なミッション。しかもその場所は、お祭りで人が賑わう神社だった。はたして、エスパーたちはちょっとだけの力を発揮して、人々を救うことができるのか…というストーリーだった。
そんな第3話冒頭、文太（大泉）が兆（岡田）に「私はちょっとエスパーで、ちょっとだけヒーロー」という言葉を言わされるシーンがあったが、その際に文太が「あ、私は〜」と福山雅治のものまね風にセリフを言い、兆が「真面目に！」とツッコむ場面があった。
番組公式SNSでもこの場面を取り上げ「なぜか福山雅治に…？」とネタにしており、脚本家の野木氏もSNSで「＃アドリブです」「＃ぜんぶ大泉のせいだ」「＃ちょっとおもしろかった」と明かしていた。
視聴者からも「ちょっとだけ福山になるのやめてwww腹痛いwww」「福山さんのモノマネ使ってくださって本当にありがとうございましたwww」「あー笑った。何回見ても笑う」「大泉さんが福山さんの真似して吹き出してしまったwww」「公式見解きた―――！」「アドリブだったんだwww」などの反響が寄せられていた。
