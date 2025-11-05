TBS NEWS DIG Powered by JNN

5日午前7時17分ごろ、千葉県、静岡県で最大震度2を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、千葉県の睦沢町、長南町、勝浦市、鴨川市、いすみ市、それに大多喜町、静岡県の東伊豆町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□千葉県
睦沢町　長南町　勝浦市
鴨川市　いすみ市　大多喜町

□静岡県
東伊豆町

■震度1
□千葉県
東金市　山武市　大網白里市
一宮町　長生村　白子町
館山市　木更津市　君津市
南房総市　御宿町　千葉中央区
千葉若葉区　千葉緑区　千葉美浜区
市川市　市原市　浦安市

□静岡県
熱海市　伊豆市　伊豆の国市
河津町　松崎町　西伊豆町

□東京都
東京千代田区　東京品川区　東京大田区
東京江戸川区　伊豆大島町　新島村
三宅村

□神奈川県
横浜中区　横須賀市　厚木市
湯河原町

□山梨県
富士川町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。