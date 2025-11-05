千葉県、静岡県で最大震度2の地震 千葉県・睦沢町、長南町、勝浦市、鴨川市、いすみ市、大多喜町
5日午前7時17分ごろ、千葉県、静岡県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千葉県南東沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、千葉県の睦沢町、長南町、勝浦市、鴨川市、いすみ市、それに大多喜町、静岡県の東伊豆町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□千葉県
睦沢町 長南町 勝浦市
鴨川市 いすみ市 大多喜町
□静岡県
東伊豆町
■震度1
□千葉県
東金市 山武市 大網白里市
一宮町 長生村 白子町
館山市 木更津市 君津市
南房総市 御宿町 千葉中央区
千葉若葉区 千葉緑区 千葉美浜区
市川市 市原市 浦安市
□静岡県
熱海市 伊豆市 伊豆の国市
河津町 松崎町 西伊豆町
□東京都
東京千代田区 東京品川区 東京大田区
東京江戸川区 伊豆大島町 新島村
三宅村
□神奈川県
横浜中区 横須賀市 厚木市
湯河原町
□山梨県
富士川町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。