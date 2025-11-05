「これ、僕を呪ってる人？先週も一緒に飲んだ友達だ…」《縁切り神社の絵馬》に名前と住所が書かれていた人を訪ねてみた

東京都板橋区の住宅街の一角に佇む「縁切榎（えんきりえのき）」という小さな神社をご存知だろうか。

他人に呪いをかけられる、嫌いな相手と縁が切れるとの触れ込みでオカルト界にその名を馳せ、境内には誰かへの憎しみに溢れた絵馬が所狭しと奉納されている。

実は、この絵馬には、呪いたい対象の氏名はおろか、完全な住所まで記入されているケースが少なくない。今でこそ絵馬の内容を隠すシールが貼られているが、数年前までは呪詛の言葉と個人情報がずらりと並ぶ驚くべき光景が広がっていた。

自分の名前が書かれた“呪われさん” は、書いた人との間に実際、何があったのか？

同書より、一部抜粋、再編集した上で紹介する。

イケメンが出てきた

続いての絵馬は呪いの理由が明快だ。書き手の氏名もはっきり記されている。

【絵馬の内容】

●●●（名前） ●●●●●（住所）

この男は昔私をイジメました。幸せになる資格はありません。最高究極の天罰が落ちるように！●●●●（書き手の名前）

絵馬の住所にあったのは新築っぽい戸建てだった。どうやら実家暮らしのようで、玄関の表札には家族全員の名前が。もちろん、そこにはお目当ての人物の名前もある。そこで、インターホンに応答した母親らしき女性に、本人がいるか尋ねたところ特に何も聞かれることなく取り次いでくれた。

「何ですか？」

「ちょっと知人の●●さん（絵馬の書き手）について、伺いたいことがありまして」

「あ、はい」

ドアが開き、若い男性が怪訝そうに顔を出した。スラッと背の高い、なかなかのイケメンだ。

「どなたです？●●に何かあったんですか？」

「イタズラじゃないですか？」

呪いの神社の存在を説明してから彼に絵馬の画像を見せてみる。

「どう思います？」

言葉は発さず、ジーッと画像を眺める男性。表情を覗いても、特に乱れは確認できない。

「たぶん、イタズラじゃないですかね？」

「なぜそうだと？」

「こいつ、大学のときの友達なんですけど、僕がイジメてたとか、そんなことまったくないんで。そもそも、いまだに仲いいんですよ。先週も一緒に飲みに行きましたし」

まったく意に介してない様子だが、ちょっと呑気すぎでは。仮にこれが他の誰かのイタズラというなら、イタズラした人間にどんなメリットがあるというのか。何百とある絵馬の中にこの絵馬を紛れ込ませたところで、他人の目に触れる可能性などゼロに等しい。本気で誹謗中傷がしたいならネットに書き込む方が百倍、千倍の効果はあるわけで。

「…と僕は思うんですけど」

「それもそうですよね。うーん」

ようやく認識を改めたのか、男性は暗い顔をしている。

「本当に●●さんに恨まれるようなことはしてないんですか」

尋ねると、彼は「う〜ん」と唸って首をひねった。

「いや、ないこともないですけど、ホント全然たいしたことじゃないんですよね」

聞けば、大学時代の一時期、参加した合コンで、●●さんの容姿をからかったことが何度かあるという。

仲の良い友人のつもりだった

「そいつ柔道してて太ってたから、胸を寄せるとＣカップくらいあったんですよ。だから女子に向かって『おまえらペチャパイだな、こいつの方がボインじゃん』みたいなことやってて。もちろん場を盛り上げるためですよ。

合コンってそういうノリあるじゃないですか。でも、あいつ的には傷ついたみたいで、後になってわりと本気で、もうやめてくれって言われたんです。で、それっきりスパッとやめたんですけど、それくらいで人を恨むヤツっているんですかね？」

「まあ、すごく根に持つ人も中にはいますから。ちなみに、その友人はなんでここの住所を？」

「あ、それは普通に。何回もウチに遊びに来てるんで」

再び男性が絵馬の画像に視線を落とし、眉間にシワを寄せている。どうしても友人の仕業とは信じられない。そう言いたげな表情だ。ふと気になって彼に尋ねる。

「その絵馬のこと、●●さんに言います？」

「いやいやいや、そんなこと怖くて言えないっすよ」

ブルブルと彼は首を振った。

「じゃあ、これまでどおりの関係を続けると？」

「うーん……ちょっとわかんないですね。こっちは普通に仲のいい友人と思ってて、向こうもそういう顔をしてたのに、内心では天罰が下れって願ってたわけでしょ。それ知っちゃうと、やっぱ見方も変わりますよ」

奥さんが出たらアウト

すでに日は暮れ、夕飯時が近づいている。この絵馬でラストにしよう。

【絵馬の内容】

●●●●（住所）に住む●●●（名前）と妻の関係が壊れますように。私との約束を破ったことは許されません。早くこの夫婦が別れ、私の所に戻って来てくれますように。▲▲▲（書き手の名前）

内容から推察できるストーリーは２つ。呪われさんが結婚の約束をしていた女性（絵馬の書き手）を捨て、別の女性と結ばれた。あるいは既婚者の呪われさんが不倫相手（絵馬の書き手）を捨て、元サヤに戻った可能性もある。

これ、どちちにしても難しい取材になるのは間違いない。自宅を訪問した際、もし奧さんが出てきたら本人に取り次いでもらうのが非常に困難だからだ。

こちらが訪問理由をどう誤魔化したところで、後で奧さんが男性を問いただすのは確実。そこで本当のことがバレたら、夫婦仲が壊れかねない。

とりあえず目的の自宅前までやってきた。なかなか立派なマンションで、耳をすますと、家の中からかすかに子供の声が。一家団らん中のようだ。

インターホンを鳴らして、もし奧さんが応答した場合は退散することに決めている。頼む、本人よ出てくれ！ピンポーン。

「はーい」

男の声だ。しかもおじさんの。この人に違いない。ラッキー。

「●●さんでしょうか？ちょっと▲▲▲さん（絵馬に記されていた書き手の名前）のことでお聞きしたいことがありまして。昔、●●さんがお付き合いされてた女性のことです」

「えっ、ちょっと待ってて」

30秒後、パジャマ姿のおっさんが血相を変えて飛び出してきた。歳は40代前半で、小熊のような愛嬌のある雰囲気だ。まずは彼に事情を説明せねば。

「4回しかやってない」

「夜分にすいません、実は…」

「何？あんた▲▲▲の知り合いなの？いきなり何なの？」

肩で息をしながら呪われさん。凄まじい動揺ぶりだ。

「あいつが俺に呪いの絵馬を書いてたって、そんなことのためにわざわざウチまでやって来たの？」

「まあ、そういうことです」

「もう驚かさないでよぉ、てっきりあいつが変な男でも雇って、脅しに来たのかと思ったじゃーん」

すっかり笑顔になっている。これで遠慮なく話を聞けるぞ。

「女性とはどういう関係だったんですか？」

「ただの遊びだよ。昔、俺がよく飲んでたスナックで働いてたんだよね」

店で何度か顔を合わせるうちに仲良くなり、自然と男女の関係になったのだという。実にありふれた話だ。

「奧さんと別れて一緒になる約束でもしたんですか？そんなようなことが書かれてましたけど」

「あのね、そんな約束するわけないじゃん。すごい虚言癖なの。しかも自分でついたウソをいつの間にか本当のことだって信じちゃうんだからヤバくない？」

「ですね」

「きっと俺が嫁と離婚とか何とかってのも勝手に妄想して信じ込んでるんだよ。ホントにヤバいんだよ」

えらいケナしようだ。

「だいたいさ、俺、あいつと４回しかやってないのよ。何が一緒になるだよ。勘弁してくれよ。あのさ、そろそろ嫁に変だと思われるし、もういいかな？」

ここでふと気づいた。あ、まだこの人に実際の絵馬を見せてない。

「あ、すいません、これがその絵馬なんですけど」

「いいよいいよ、そんなの。どうせ見たって仕方ないから」

よほど奥さんのことが気になるのか、駆け出すように自宅の中へと消えていった。

＊ ＊

絵馬の内容の真偽はともかく、全員に共通していたのはその事実を知るや慌てまくっていたこと。あなたも知らぬ間にどこかの誰かの恨みを買い、絵馬に呪いの文字を書かれている可能性は否定できない。

----

