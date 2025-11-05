高市もトランプも…世界は「反エリート」でできている！NY市長に当選必至の”左翼候補”が目論む「市営スーパー」、その驚くべき中身

時代は「反エスタブリッシュメント」

米ニューヨーク市長選では、民主社会主義者を自称するウガンダ出身のイスラム教徒、ゾーラン・マムダニ州議会議員（民主党）が、圧倒的支持を集めていることを皆さんはご存じだろうか。

前編『あまりにそっくり…！高市＆トランプの保守派と、人気爆発の「ド左翼NY市長候補」の意外すぎる共通点』で見てきたように、彼はトランプ大統領とは真逆のイデオロギーに突き動かされているが、選挙戦で際立っているのはマムダニ氏の主張は「反エリート・反エスタブリッシュメント」であり、むしろトランプ氏それである。

最低賃金倍増や富裕層課税など急進的政策を掲げつつ、民主党主流派と距離を置き、「有権者の生活改善」を訴える戦術が奏功している。トランプ批判一辺倒で敗北した大統領選の教訓を踏まえ、マムダニ氏は弱者層の不満を吸収。対抗馬クオモ陣営にはブルームバーグら富裕層の巨額献金が集まるが、それがむしろ「エリート対民衆」という構図を強め、マムダニ陣営の追い風となっている。

この構図は日本の政治にも通じる「反エリート大衆主義」の世界的潮流を象徴している。

目の前の生活向上

経済格差の拡大を背景に、トランプ大統領のように、エリート層を痛快にやっつけてくれる候補者は、今の米国で支持されやすい。金持ちを批判し、「目の前の生活向上」を訴えるマムダニ氏が、私利私欲を貪るリベラル支配層に失望した多くの民主党支持者に支持されているわけだ。

さすがのエスタブリッシュメントも、これだけ高いマムダニ人気を無視するわけにはいかない。民主党のキャシー・ホークル・ニューヨーク州知事は、9月に入って自身が批判していたマムダニ候補の支持に回った。ホークル知事はエリート支配層の一員であるものの、「勝ち馬」に乗るという賢明な判断を下したわけだ。

こうして見ると、時代は「反エスタブリッシュメント」に傾いているように見える。政治家たちが誰も有権者の苦境を見ようともせず、彼らを見捨てる中で、トランプ氏やマムダニ氏が、「私には、あなたの苦しみが見えます」と囁けば、人心はなびく。

甘くない「市営スーパー」の経営

だが、いくらマムダニ候補が苦境にある大衆の人心掌握に成功し、当選を果たしても、家賃の凍結や幼児教育の無償化、市営スーパーの設置、バスの無料化といったバラ色の選挙公約を実現することは容易ではない。財源や持続性の裏付けがないユートピア幻想は、いつか幻滅に終わるからである。

非営利の市営スーパーマーケットを例に考えてみよう。

非営利であるがゆえに、競争に打ち勝つための工夫や創造性が失われ、やがて品揃えの多様性も失われてゆくことは、旧ソ連圏や毛沢東時代の中国における商店経営の失敗からも明らかだ。

「餅は餅屋」のことわざもある通り、大手企業にとっても極めて複雑かつ薄利な食料品店経営を素人がやると、品不足や欠品で客が離れ、やがて赤字が累積して撤退というオチになる。

たとえば、民主党が強い中西部ミズーリ州のカンザスシティでは、市民税の2900万ドル（約44.8億円）を費やして、市有の建物内に市営スーパー「サン・フレッシュ・マーケット」を2018年にオープンさせた。ところが、欠品や周辺の治安悪化、メンテナンス不良などで赤字となり、2025年8月に閉店に追い込まれた。現在、別のテナントを探しており、新たに入居する店舗は営利企業となる。

ところが、このように非効率となることが目に見えている市営スーパーの展開を目論むのは、ニューヨーク市のマムダニ候補だけではない。リベラルな東部マサチューセッツ州ボストン市では現在、市営スーパーの提案が市議会によって審議されている。

また、民主党が支配する南部ジョージア州のアトランタ市では、営利企業が進出したがらない地域に市営スーパーが作られたが、うまくいかずいったん撤退。ところが、それに懲りずに、また新しい市営スーパーを2025年8月に開店させ、別の場所にも出店予定だ。

市営スーパーは持続可能か？

こうした素人経営が市民にとって重い赤字負担にならないか懸念されているが、市当局は肝心の市営スーパーの経営状態を開示していない。

翻って、同じく民主党が強い中西部イリノイ州のシカゴ市でも、米小売大手のウォルマートが2023年に市内の不採算店を閉じて以降、住民に奉仕する大規模なスーパーマーケットがない状態であったため、市営スーパー開店の計画が持ち上がった。

2024年に実施された実現可能性調査では、「市営スーパーは持続可能」との報告が出されたものの、民主党のブランドン・ジョンソン・シカゴ市長が2025年2月に計画を中断した。代わりに、市有地にファーマーズマーケットを出店させる方向で話が進んでいる。恐らく、ニューヨーク、ボストン、アトランタ、シカゴといった大都市にとって、これが最も現実的な解であろう。

「反“上級国民”」の政治的成功とは何か？

こうした中、ニューヨーク市生鮮品商店協会（NYAGS）は、マムダニ候補の市営スーパーに関する公約が、小規模な個人経営店を圧迫するとして反対を表明した。

同協会は、「当市における店舗経営は、薄利の中で物件賃貸料や各種税金、商品搬入車両にかかる渋滞税などのコストがかかる。それでも我々には市民に食糧を適価で供給する使命がある。これは、長年の経験と地元に対する深い理解がなければできない」と訴えている。

マムダニ候補は、恐らく市長に選ばれると筆者は予想している。そして、当選の暁にマムダニ氏が他都市の市営スーパー経営失敗の教訓などに学び、全体的な政策指針を現実路線に寄せることができれば、トランプ大統領に対抗し得る新たな民主党の方向性を示せるのではないだろうか。

