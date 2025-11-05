ヒルトン成田は、「北のめぐみとクリスマスデザートビュッフェ」を11月1日から12月19日まで開催する。

北海道のスープカレー、ザンギ、「豚肉のグリエ」で自由に仕上げられる豚丼、濃厚なうまみの味噌ラーメン、海の幸を盛るミニ海鮮丼を用意する。また東北のきりたんぽ風ブイヤベースやこづゆに加え、プレゼントボックスショートケーキやブッシュ・ド・ノエル ショコラなど日替わりのデザート8種類を提供する。

ライブキッチンでは十勝しほろ牛内もものローストビーフをカッティング提供し、北海道ミルクのフレンチトーストを仕上げるコーナーを設ける。コーンバター味噌ラーメンとミニ海鮮丼コーナーはディナー限定、キッズコーナーはヒルトンブランチと土・日・祝日ディナー限定とする。北海道ワインをソムリエが厳選し、料理との組み合わせも提案する。

場所はロビーフロアのテラス レストラン。提供時間は平日ランチが午前11時半から午後2時まで、土日祝日ヒルトンブランチが午前11時半から1時までと1時半から3時までの2部・90分制。ディナーは全日午後5時から9時まで。料金は平日ランチが大人5,500円、ディナー6,500円、土日祝日ヒルトンブランチ6,000円、ディナー7,500円からなど。いずれも税・サービス料込。北海道ワインは別料金。