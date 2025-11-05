補聴器購入に９割、空き家解体に200万円、がん治療に35万円の補助……申請しないともらえない補助金をもらって負担を減らす「裏ワザ」

総理が代わっても家計の負担はすぐには良くならない。いま知らないと損する「おトクな制度」を34種類、厳選して紹介しよう。

前編記事『防犯機器購入で３万円、クマ対策で２万円……物価高のいまこそ活用すべき「申請したら戻ってくるおカネ」34』より続く。

相模原では75万円の補助

怖いのは人だけではない。連日のように全国で人がクマに襲われている。シカやサルなどの害獣に悩まされる家も年々増えている。

そこで各自治体は、鳥獣害対策の補助制度を次々と始めている。たとえば、北海道知内町には家庭菜園用電気柵購入補助があり、電気柵専用物品の購入金額の2分の1、最大2万円まで補助される。

また神奈川県相模原市では、農地を有する人を対象として、防護柵や防護網の購入・設置に最大75万円の補助が出る。

金額や申請方法は異なるが、自治体ごとに同様の補助金を設定しているケースは多い。

品川区の助成上限額が２倍に

「面倒くさいので申請を出さない人や、補助金自体を知らない人もいますが、自治体の「最新制度」を役所に問い合わせることは大事です」

特定社会保険労務士の小泉正典氏はそう前置きしたうえで、こう続ける。

「難聴になると人とのコミュニケーションが困難となり、認知症や社会的孤立の原因となると言われます。そのため自治体によっては、補聴器の購入費を助成しています。東京都品川区では今年4月、補聴器の購入における助成上限額を、3万5000円から7万2450円と、2倍以上に引き上げました」

医療関係では、気圧の変化で頭痛やめまいが起きる「気象病」に悩まされる人などが利用できる制度がある。

「片頭痛の発症抑制薬・CGRP製剤を使うと、月4万〜5万円と高額になることもあり、治療をためらう方も多いです。そこで、付加給付制度を使うことで、加入している健康保険組合や共済組合によっては、1ヵ月の自己負担限度額2万5000円を超えた医療費を払い戻してくれることがあります」（前出・丸山氏）

介護をしている家族に10万円

介護の分野に目を向けると、特定福祉用具購入助成は入浴用いすなどの購入に役立つ。

介護に関わる助成対象は介護を受けている人がほとんどだが、介護する家族側がもらえるおカネもある。

「家族介護慰労金という制度があり、介護保険サービスを利用せず、在宅で1年以上にわたり要介護4〜5に認定された要介護者を介護している家族を対象に、各自治体から年額10万円が支給されます。

対象は介護者・被介護者ともに住民税非課税世帯という条件はありますが、検討してみるのもよいでしょう」（前出・横川氏）

大事なのは「情報収集の継続」

最後に相続分野を見てみよう。実家を引き継いだものの、その処分に困ることは多い。自治体に申請すれば空き家の解体費用が助成される。

「横浜市には住宅除却補助制度があり、'81年5月以前に建築された旧耐震建築物は上限50万円まで、'00年5月以前に建築された新耐震建築物は上限20万円まで（住民税非課税世帯は40万円まで）助成してもらえます。

また東京都北区では適正に管理されていない空き家の除却費用の助成として、1年以上使用されていないことなどを条件に、上限80万円までもらえます。同様に、文京区では上限200万円まで除却費用助成金を出しています」（前出・風呂内氏）

おカネがもらえる各制度について、国や役所は積極的に教えてくれない。情報収集の継続こそ、物価高騰の日本を生きる糧となるのだ。

「週刊現代」2025年11月10日号より

