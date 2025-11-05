¡Ö¤À¤«¤é¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ï¡Ä¡×¤È¿Æ¤¬Ã²¤¯¡¢¹ñ¸ì¤¬¤Ç¤¤ë»Ò¤È¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤Î·èÄêÅª¤Ê¡È»ëÅÀ¤Î°ã¤¤¡É
¡Ú95¡ó¤ÎÊ¸¾Ï¤ËÀø¤à·¿¡Û¹ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤»Ò¤Î¡ÈÃ×Ì¿Åª¤ÊÌÕÅÀ¡É¤È¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î²ò·èºö
Æþ»î¸½ÂåÊ¸¤Î2Âç¥¸¥ã¥ó¥ë
¹ñ¸ì¤Î¸½ÂåÊ¸¤Ï¡¢¤ª¤ª¤¶¤Ã¤Ñ¤Ë¡ÖÀâÌÀÊ¸¡×¤È¡ÖÊª¸ìÊ¸¡×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Âç³ØÆþ»î¤Ç¤Ï¡¢ÀâÌÀÊ¸¤ÈÊª¸ìÊ¸¤ÎÁÐÊý¤¬½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£ÀâÌÀÊ¸¤À¤±¡¢Êª¸ìÊ¸¤À¤±¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀâÌÀÊ¸¡×¤È¡ÖÊª¸ìÊ¸¡×¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡üÊª¸ìÊ¸¡á¾®Àâ¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¿´¾ð¤¬»þ´Ö¼´¤Ë±è¤Ã¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÊ¸¾Ï
ÆÉ²ò¤Î¸°¤Ï¡ÖÂÐÈæ¹½Â¤¡×¤Ë¤¢¤ê
Æþ»î¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¸½ÂåÊ¸¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÂÐÈæ¹½Â¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐÈæ¤È¤Ï¡¢2¤Ä¤Î»öÊÁ¤òÊÂ¤Ù¤ÆÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÀâÌÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¤¤È¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢Ç¤ÈÂÐÈæ¤·¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÂÐÈæ¹½Â¤¤ÏÀâÌÀÊ¸¤Î¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²áµî¤Î¼«Ê¬¤È¸½ºß¤Î¼«Ê¬¡×¤ä¡Ö¼ç¿Í¸ø¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤ÎÈæ³Ó¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢Êª¸ìÊ¸¤Ç¤âÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
95¡ó¤ÎÊ¸¾Ï¤ËÀø¤à¡Ö·¿¡×¤ò¸«È´¤±
ËÍ¤ÎÈ©´¶³Ð¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñ¸ì¤Î»î¸³¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸¾Ï¤Î95¡ó°Ê¾å¤¬ÂÐÈæ¹½Â¤¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÐÈæ¹½Â¤¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢ÌäÂêÊ¸¤òÁÇÁá¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Æþ»îËÜÈÖ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç»þ´ÖÅª¤ÊÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌäÂêÊ¸¤¬²¿¤È²¿¤òÊÂ¤Ù¤ÆÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤òÉ½¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¹ñ¸ìÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐÈæ¤òÂª¤¨¤ì¤Ð¡¢²òÅú¤¬¸«¤¨¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸¤¤ÈÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀâÌÀÊ¸¤Ç¡¢Á°¥Ú¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐÈæ¹½Â¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤³¤Ç¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¸¤¤ÏÇ¤è¤ê¤âÍ¥½¨¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤È¤¤¤¦µ½ÒÌäÂê¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¸¤¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¤«¡Ö¸¤¤ÏÉ¡¤¬Íø¤¯¤Î¤Ë¡¢Ç¤ÏÄ¹µ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åú¤¨¤ÏÀµ²ò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Àµ²ò¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¸¤¤ÏÇ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÉ¡¤¬Íø¤¯¤¦¤¨¡¢Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
