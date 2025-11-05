¸ÅÅµ¤Ï¡ÖÀ¸¤¤â¤Î¡×¤À¤È¼Â´¶¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÄÄ®ÅÄ¹¯Ìõ¤Î¡ØÂÀÊ¿µ¡Ù¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ÈÍßË¾¤Ë¤ß¤Á¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î¡Öº×¤ê¡×¤òÂÎ¸³¤»¤è
Ä®ÅÄ¹¯¤µ¤ó¤Î¿·´©¡Ø¸ýÌõ ÂÀÊ¿µ ¥é¥Ö¡õ¥Ô¡¼¥¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£³ùÁÒ»þÂåËö´ü¤«¤éÆîËÌÄ«»þÂå¤ÎÆ°Íð¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÔÂç¤ÊÎò»ËÊ¸³Ø¡ØÂÀÊ¿µ¡Ù¤ò¡¢Ä®ÅÄ¤µ¤ó¤¬ÊúÊ¢ÀäÅÝ¤Î¡Ö¸ýÌõ¡×¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤¿ËÜ½ñ¡£¤½¤Î¾×·âÅª¤Ê¡ÖÌÌÇò¤µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤Î°ðÀôÏ¢¤µ¤ó¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯½ñÉ¾¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÅÅµ¤¬¡Ö¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×
ÆüËÜ¤ÎÃæÀ¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë·³µÊª¸ì¡ØÂÀÊ¿µ¡Ù¤Ï¡¢³ùÁÒËëÉÜ¤ÎÌÇË´¤«¤é¸åÂé¸ïÅ·¹Ä¤Î·úÉð¤Î¿·À¯¡¢ÆîËÌÄ«¤ÎÆ°Íð¤È¼¼Ä®Ä®ËëÉÜ¤ÎÀ®Î©¤Ø¤È»ê¤ë¿ô½½Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿¸ÅÅµ¤ÎÂçÃø¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ½é¤ËÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¡ØÂÀÊ¿µ¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÂÀÊ¿µ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤Ï¡¢³ùÁÒËëÉÜ¤¬ÅÝ¤ì¤ÆÆîËÌÄ«¤¬Áè¤Ã¤¿»þÂå¤ÎµÏ¿¡¢¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Á´»Í½½´¬¤Î·³µÊª¸ì¤È¤¤¤¦Ä¹Âç¤µ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¸ÅÅµ¤äÆüËÜÃæÀ¤»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁÇÍÜ¤È¤Ï±ï±ó¤¤¤½¤ó¤Ê»ä¤Ç¤â¡¢Ä®ÅÄ¹¯¤¬¤½¤ì¤ò¡Ö¸ýÌõ¡×¤·¤¿¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¡Ö¸ýÌõ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁ°ºî¡Ø¸ýÌõ ¸Å»öµ¡Ù¤Î¾×·â¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ÀÍÕ¤Î¥ê¥º¥à¡¢Ì¡ºÍ¤Î¤è¤¦¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¡¢¤Ü¤ä¤¤ä¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÈ¿Éü¡½¡½¿À¡¹¤Î¹Ó¡¹¤·¤µ¤äàÐ»¨¤µ¤¬´ØÀ¾ÊÛº®¤¸¤ê¤ÎËÛÊü¤ÊÊ¸ÂÎ¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿Æ±½ñ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢Ê£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤À¿ÀÏÃ¤ÎÊª¸ì¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¼«Á³¤È¿ÈÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£¸ÅÅµ¤ò¡ÖÆÉ¤à¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¸ÅÅµ¤ÎÂ¦¤¬¡Ö¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ®ÅÄ¹¯¤¬ÆüËÜºÇÂçµé¤Î·³µÊª¸ì¤òÌõ¤¹¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ì¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¼¡¤Ë¤É¤ó¤Ê¡ÖÄ®ÅÄ¹¯¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¡×¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¶»¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¸åÂé¸ïÅ·¹Ä¤ÎËÅÈ¿¤ä¤½¤ÎÁ°»Ë¡¢ÆïÌÚÀµÀ®¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢¡ØÂÀÊ¿µ¡Ù¤Î½øÈ×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
ËÜ¤ò³«¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÊ¸ÂÎ¤¬¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¯¸ÅÅµ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£³ùÁÒÉð»Î¤äµ®Â²¤¿¤Á¤¬¿¿´é¤Ç¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¡¢½Å¸ü¤Ê¹çÀï¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤âÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÍî¸ìÅª¤Ê¥ê¥º¥à¤¬Î®¤ì¹þ¤à¡£ÀÞ¤êÌÜÀµ¤·¤¤¸ÅÅµ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ê¸ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÇË¤µ¤ì¡¢¾Ð¤¤¤È¿Í´Ö¤ÎÆùÂÎ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¡Öº×¤ê¡×¤ÎÃæ¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÆÉ½ñÂÎ¸³¡¢¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Æ¤Ëë·×²è¤ÎÌ©µÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¾å²¼¤Î¿ÈÊ¬¤òÌµ»ë¤·¤Æ³«¤«¤ì¤ë¡ÖÌµÎé¹Ö¡×¤ÎÍðÃÔµ¤Áû¤®¡£¿Í´Ö¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤ò²Ê³ØÅª¤Ë´Ñ»¡¤·¿Ô¤¯¤¹ÉÁ¼Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Àï¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ò°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÅÁ¤¨¤ëÀïÆ®¾ìÌÌ¤Î¿ô¡¹¡Ä¡Ä¡£
°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢Æ¤Ëë¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¸ø¶ª¡¦ÆüÌî»ñÄ«¤¬º´ÅÏ¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢ÍÄ¤¤Â©»Ò¡¦°¤¿·´Ý¤¬¹Ó³¤¤òÅÏ¤Ã¤ÆÉã¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ëÈáÏÃ¡ÊÀïÁ°¤Î½¤¿È¶µ²Ê½ñ¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¡Ë¤â¡¢Ä®ÅÄ¹¯¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ë¤È¡¢¾Ð¤¤¤ÎÄì¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¤È¤·¤¿¾ð¤ÎÎ®¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÊÍ¾±¤¤¬¶»¤Ë¶Á¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢±¦¤Ëº¸¤Ë¤ÈÍø¸¢¤Ë·²¤¬¤ê¡¢ÉáÃÊ¤ÏÁïÌÀ¤Ç¤â¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤ÎÆß¤ë¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î»Ñ¡Ä¡Ä¡£»Ë½ñ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÌ¾¾ìÌÌ¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢¿Í´Ö¤ÎÍßË¾¤ä³ê·Î¤µ¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯É®Ã×¤Ï¡¢ÃæÀ¤¤ÎÆüËÜ¿Í¤Î¹Ó¡¹¤·¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤È¤â¸«»ö¤Ë¶Á¤¹ç¤Ã¤ÆÊª¸ì¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
º£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤ÈÃÏÂ³¤¤Ë
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÌû¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀè¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÎÉÔ¾òÍý¤Ë¡¢¤Õ¤È²æ¤ËÊÖ¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Íø¸¢¤äÌ¾ÍÀ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¿Í¡¹¤Î¤à¤½Ð¤·¤ÎÍ¤êÍÍ¤¬¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¤ÈÃÏÂ³¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£ÍÍ¡¹¤Ê¡Ö²»¡×¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÂ¯¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ë¸ÅÅµ¤òÏ¢¤ìÌá¤·¡¢ÍßË¾¤·¡¢¿©¤Ù¡¢Ãý¤ë¿ÈÂÎÅª¤Ê¡ÖÀ¸¡×¤ÎÂ¦¤«¤é¤½¤ì¤òº£°ìÅÙ¸ì¤êÄ¾¤¹¡½¡½¤½¤Î»î¤ß¤Ï¤Þ¤µ¤ËÊ¸³Ø¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ó¥¯Àº¿À¤Î¼ÂÁ©¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ø¸ýÌõ ¸Å»öµ¡Ù¤ä¡Ø¥®¥±¥¤¥¡Ù¡¢¡Ø±§¼£½¦°äÊª¸ì¡Ù¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¤â»×¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤ì¤É¡¢Ä®ÅÄ¹¯¤ÎËÝÌõ¤ÎÀ¨¤ß¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¢°Ò¤¬¤Þ¤È¤¦ÀäÂÐÀ¤ËÉ÷·ê¤ò³«¤±¡¢¸ÅÅµ¤ò¡Ö¤¤¤Þ¡¦¤³¤³¡×¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÂ¦¤Ø°ú¤¤º¤ê²¼¤í¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤Ï»à¤äÈá·à¤¬¾Ð¤¤¤ËÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢±ÑÍº¤ÎÈáÁÔ¤µ¤¬·Ú¤ä¤«¤ËÎ¢ÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ò¼«Ê¬¤¬ÆâÂ¦¤È³°Â¦¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤Î¥Ð¥ê¥¢¤ò¡¢¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¸¯¤¤¡¢Ê¸³ØÅª¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ÇÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¹¤Î¸À¸ì¤ËÄñ¹³¤·¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡Ó
¤½¤ì¤¬¡Ò¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜÊ¸³Ø¤Ç¤¢¤ë¡Ó¤È¡¢Ä®ÅÄ¹¯¤Ï¡Ø»ä¤ÎÊ¸³Ø»Ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢ÂçÊ¸»ú¤Î»Ë½ñ¤È¤·¤Æ¤Î¸ÅÅµ¤ËÊ¬¤±Æþ¤ê¡¢¸½Âå¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸¡¹¤·¤¤¿Í´Ö¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆºÆµ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡½¡½ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¸ÅÅµ¤È¤Ï¸ÇÄê²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¤´¤È¤ËÆÉ¤ßÊÖ¤µ¤ì¡¢ÊÌ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡ÖÀ¸¤¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¡£
Îò»Ë¤Ï¿Í¡¹¤Î»×ÏÇ¤ä¿´¾ð¡¢À¯¼£¤ÈÍø¸¢¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ùæ¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¶¸Íð¤¬°ì½ÖÄÃ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Õ¤È¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö²»¡×¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌµ¾ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÉ¸å´¶¤â¤Þ¤¿¡¢Ä®ÅÄÊ¸³Ø¤Î³Ë¿´¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¿Í´Ö¤Î³ê·Î¤µ¤ä¶ò¤«¤µ¤òÁ´¤Æ¤Þ¤È¤á¤ÆÊú¤¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ÎÊ¸ÂÎ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÄË²÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
