「頑張れ」「よろしく」は嫌い。「可能な限り愉快に」で、会社の業績を上げるコーチ軍団とは？

あなたは「すごい会議」という名前を聞いたことはあるだろうか？

「すごい会議」とは、「一見不可能に見える目標や行動を可能にする」問題解決のメソッドのことであり、そのメソッドを駆使して、クライアント企業の業績を劇的にあげるコーチたちの組織体の名前でもある。

コーチたちが上げる驚異の実績は、年間４億円超を筆頭に、17人のコーチたちが１億円を超えるコーチ料を各クライアントから得ていることでも実証されている。

そのメソッドと、多士済々、個性豊かなコーチたちの軌跡を描いた話題のビジネスノンフィクション『THE COACHES すごい会議ストーリー』より一部を紹介する。

コーチに重要なこと

コーチにとって最も重要なことはなんなのか。その問いに大橋は言い淀むことがない。

「嘘がないこと。ありのままを言えること」

チームを成功に導くためには、「事実」を照らす光が必要だ。嘘をついたり、考え方や見方に偏りがあったりすれば、その時点で行く先を見失うことになる。

「人は心の中でいろいろ考え、事実を自分の価値観に照らし合わせて言い換えてしまいます。その行為は、コーチにとっては致命的です。洞察力を持ってチームと向き合い、周囲を見て、静かに目の前の人の言葉に耳を傾ける。胸に澱のように積もる事実が明らかになったら、それを偽りなく掬い上げるのです」

深刻な状況にあってもコーチは常に正直であり忖度や同情を切り捨てなければならない。

「コーチがクライアントの顔色を見て綺麗ごとを語り、問題を自分で解決しようと考えたら、その時点でコーチには向かない、失格ということです」

個人でも、企業であっても、不都合な真実を抱えている。問題解決のためだからとはいえ、それを他人の前であらわにするのだから、すごい会議が行われる物静かな会議室の中は、実は殺伐としてときには残酷で、精神的な圧力は計り知れない。

「だからこそ、可能な限り愉快にやる。笑顔と快活な話し方、思わず笑みが浮かんでしまうユーモア。そう自然に振る舞えることもコーチの条件です。問題解決のメソッドは学び、覚えることができるでしょう。トレーニングして後から磨きをかけることができる。しかし、どんな状況でも愉快であることは、つまり性格や資質も問われるということです」

コーチは、クライアントとなる企業と人に変化をもたらす先導役だ。多くが、人と関わり企業に貢献するその職業に自己の特性を活かせると言って、大橋のもとを訪れる。「天職だ」と言ってコーチングを続ける人がいる一方、自分の居場所ではなかったと言って去る人もいる。そのボーダーはどこにあるのか。

「基本的にはお客さんがつくかどうかです」

言い換えれば、プロの集団であるか否か、だ。

「当然ですが、僕が言った資質があり、技術を習得した優秀なコーチには良いお客さんがつく。売り上げ5000億円の大企業だろうが、彼らのコーチングで、抱える問題は解決されます。そしてその仕事に見合う報酬を得る」

大橋は、経験年数を重視しない。

「新人でも、資質を持ち、クライアントへ徹底的にコミットメントしようとする者なら、最初から良いお客さんがつきます。逆に、クライアントを会社四季報で選ぶようなコーチは、信頼を得られないまま下降していきますね。業績とその数字だけを見て、『こんな会社、俺がやってもうまくいかない』と思った瞬間に、会議に参加するメンバーは約束を守らなくなり、意思決定者は逃げ腰になります。どんなに苦しい状況のお客さんを担当する時でも、僕はコーチに言うんですよ。『問題の解決支援のアプローチはどのお客さんでも同じ。意思を明らかにしてその達成の障害となっていることにシステマティックにアプローチする。すでに儲かっているクライアントでも、そうでないクライアントでもそれは変わらない。あなたがフォーカスすべきは、その会社がどうユニークであって、それにどう寄り添うかだ』と」

クライアントにはそれぞれタイプがあり、それを見極めることがすなわちコーチの仕事の第一歩だ。

「すごい会議のやり方をすぐに受け入れられない人、言うことを聞けない人たちが、実際にいるんです。結果が出ないとやれない人もいる。これまでやったことのないミーティングに苦しんでも、信じてやり始めたら、1年もすると成果が出ます。つまり、成果が出るかどうかというのは、そのタイプによるものじゃない。コーチの問題だと、僕は思っています。

最初の入り口のところ、もしくは何度目かの会議で、クライアントはこんなことで問題解決ができるのか、と迷うんです。心の内を伝えて、ただ恥をかいているだけではないか。コーチは、そうした千差万別のケースを踏まえ、目の前にいる人を観察して、言葉をかけなければならない。歩みを止めないための言葉です。反応が悪い人がいれば、反発しているのか、内省しているのかを見極めながら、言葉が出るのを待ちます。その会社が、その社長が、どうユニークなのか、それにどうアプローチすればより強みとして表れるかの理解を深めることです」

コーチとは、常に相手の意思を「問いかけて聞く」ことでコミュニケーションを取る。話すことで信頼関係を築き、自己の開示・解放を助けるのだ。さらに、自分の願い、目指す目標に気づいたその人が望む結果を得られるよう、自発的な行動を促していく。

「コーチという仕事は、日本ではその数がまだまだ少ないですが、愉快で人間が好きで、社会や人とのコミットメントを得たいと考える人なら、トライしてほしい職業ですよ」

言葉に対し敏感であること

大橋が重視する「可能な限り愉快に」という表現は、ハワード・ゴールドマンのメソッドでは“Have fun”だった。Have funは、直訳すれば「楽しんでね」となるが、大橋には少し違和感があった。そこで、日本のコーチに向けたワークブックのために、「可能な限り愉快にやる」と訳したのだ。

「『楽しんできてね』と言われると、僕は微妙な気持ちになった。だって、楽しむというのは、受動的な心の動きではないでしょう。本来は他動詞で、『楽しませる』じゃないですか。そういう言葉のニュアンスに、引っかかって、訳にはこだわったんです」

大橋はトライアスロンを趣味としている。今は趣味の領域を逸脱し、トレーニングの年間スケジュールを立てるほどだ。米国の自宅には、スイム練習用のプールも作ってしまった。

「以前、アイアンマンレースに出場した際、給水のポイントで沿道の日本人から、頑張れ！ と声をかけられたことがあったんです。僕は思わず『いや、すでにここまで頑張っているので、他の言葉にしてもらえますか？』と返しました。その人が驚いて『え？ じゃあ、なんて言えばいいの？』と聞かれたので、『格好いいですよ、とか生きる希望です、とかじゃないですか』と、伝えたんです」

これは大橋の言葉へのこだわりが伝わるエピソードだ。

「全身全霊で走っている人間に、あの場面で『頑張れ』は、そぐわないし、おかしいし、間違っている、と僕は思った。それと同じで、必死に業績を伸ばそうとしている企業に『頑張れ』って言うのは、おかしいですよ。もっと言えば、頑張ってできるなら苦労なんていらないじゃないですか。企業にとってのインテント、つまり意図や目的を明確にして、それに向かって行動を取り、その行動のために必要な言葉を発するだけです」

そんな大橋は、頑張れという言葉を使わない。

「『よろしく』も嫌いですね。そうした語彙を集団の潤滑油だという人もいるけど、僕には事なかれ主義の象徴のように感じます。例えば、『皆さんお揃いですか？』と言われると、『この地球には80億以上の人がいるのに、皆さんは揃いませんよ』と突っ込んでしまう」

屁理屈といえばそれまでだが、言語や語彙に対する感度を磨き続けている大橋には、「言葉遣い」は看過できない。

「すごい会議のコーチには、徹底的に言語センスを求めます。現役のコーチたちは、会話を司るセンスがある。言葉が、問題解決のツールなのです」

もちろん、新人コーチはその限りではなく、毎回、言葉遣いを叱られ、そのレッスンを繰り返すこともある。毎月行う定例会議で、新人が「禅太郎さん、今よろしいですか？」と言うと、「おかしいだろう、今の言葉」と、先輩コーチ全員に突っ込まれる。質問があるなら、「質問があります」だし、リクエストがあるなら、「リクエストがあります」だし、会議を進行したいなら、「話題を次に進めていいですか」だし、コーチが的確な言葉を使えなければ、クライアントを路頭に迷わせることになるからだ。

大橋の発想は、日本的ではない。日本語には独特な包括的ニュアンスがあり、日本人は日々それを駆使している。「どうも」「よろしく」などには、曖昧だが、相互を受け止め、許諾する意思が込められている。しかし、大橋はその曖昧さを一蹴する。

「その曖昧さが相手の貴重な時間を奪っていることを、もっと認識すべきです。例えば、人はよくこう聞きます。『禅太郎さん、今度の日曜日、スケジュール空いていますか？』と。空いていますか、と聞いている人間は、僕がイエスと答えたら、そこで僕のスケジュールを拘束できたと認識するわけです。とんでもないですよね。面白いイベントだったらスケジュールが入っていても調整して行くし、面白くもない話だったらすごく暇でも絶対行きたくないじゃないですか。相手に誠実であるなら、時間を突っ込むだけの魅力的な話があるとまず端的に告げるべきなんです」

曖昧な言葉には、言い訳や後ろめたさが込められることも多い、と大橋は感じている。

「そもそも、僕たち頑張っているんですけど、と言った時点で、それはうまくいっていないことの裏返しじゃないですか」

頑張る、しか言えないのなら、それはやっていない事実を隠し、お茶を濁しているようなものだ。さらに、すごい会議のコーチたちは、頑張っていますかと聞くこともない。

「大丈夫？ と聞いた時に、相手が大丈夫です、と言ったとする。それは多くの場合、『大丈夫じゃないんだけれど、あなたに迷惑をかけたくないので、関わらないでください』という意味ですよ。『大丈夫です』は、大丈夫じゃないサインです。僕は辛そうな人がいたなら、「大丈夫？」ではなく、「ダメかも？」と聞きます。「ダメです」という答えが返ってきたら、「じゃあちょっと向こうに行こう」と、抱えている問題を解決するためのやり取りに直行します」

感情や感覚を鋭敏にし、言葉に対して敏感であることが、コーチにとっての第一歩だ。

「もちろん、人間には頑張り、踏ん張りが必要なこともあるんですよ。ダメでも、大丈夫と流すこともあるでしょう。それはわかっています。でも、みんなが毎日口にするほどではない。そもそも、日本人は、頑張ると言い過ぎです。それは、小学校から頑張るという曖昧なエクスキューズを教えたからです」

大橋の言葉に対する感覚は、米国で生まれたメソッドを日本で実践するには不可欠なものだった。

「日本の体育の授業、体育会系の部活なんて、頑張りを求める人間の巣窟じゃないですか。僕が高校時代に米国へ留学した時、スポーツをしても、もっと力を出せ、もっと速く走れ、と言われたことがなかった。なぜ、頑張れと言わないのかと不思議に思って、体育の先生に『もっとやれ、まだできるぞ』となぜ言わないのですか、と聞いたことがある。そうしたら『スポーツは人にやらされるものじゃないだろ、いや、みんな自分の力を出してやっているじゃないか。それでいいんだよ』と言う。確かに、学生はプロじゃなく自分のためにやっているんだから、できないならやらなくてもいいし、やれる範囲でやれば良いし、やりたくないならやめてもいいんですよ。そこには、自分の考え、という動かない基準がある。僕はその時、ああだから英語には頑張るという言葉がないのだ、と納得しました。『すごい会議』の元となったハワードのメソッドにも、頑張るという価値観は皆無。問題解決をするのはコーチではなくクライアント自身だ、と言い切っています」

「私たちは、この目標に向けて頑張っている」と言う人に、大橋は「はい、そうですか。おめでとうございます」と返す。まるで落語のようなやり取りだが、至って真面目だ。

「イントロダクションとしてそう言いたくなる気持ちもわかります。しかし、その言葉を使うことが事実の認識を鈍らせるんですよ。チームのパフォーマンスを上げるために聞きたいのは、期日までにやることは何なのか、そのためにどうするのか、進行状況はどうなっているのか、目標は何件達成したのか、です」

やるか、やらないか。やったか、やっていないか。それだけの話だ。

