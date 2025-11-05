三重・伊賀上野で、忍者も愛した（!?）ヘルシー郷土料理と地酒に酔いしれる

「道の駅」と、それに近接するホテル「フェアフィールド・バイ・マリオット 道の駅ホテル」を拠点にする旅、前回は京都府で唯一の“村”、南山城村の「道の駅 お茶の京都みなみやましろ村」と「フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろ」を訪ね、茶摘みや野点（のだて）、茶工場見学を楽しみました。

記事末尾には上の写真を紹介し、「次回は、ほぼ京都府と滋賀、三重、奈良3県の境に位置する同ホテルの立地を活かし（？）、すぐ近くにある三重・伊賀市の名物料理店を訪ねます。もうもうと炭火焼きの煙が立ち上る、この料理は何でしょう？」と記しましたが……。

正解はご推察どおり、下写真のヘルシー料理でした！

香ばしくしっかりした味わいの絶品！「豆腐田楽」

宇治茶の里から伊賀忍者の里へ！ フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろから、すぐ近くの府県境を越えて三重県に入り、車を走らせること約5分。伊賀市上野の街道沿いに、貫禄十分な純和風の料理店が現れた。「田楽座わかや」（下写真）だ。

その名のとおり、焼きたて豆腐田楽が名物のこの店は200年以上の歴史を持つ。創業は江戸時代。この地で戦国時代から活動していた伊賀忍者たちが、幕府の権力者や大名の護衛、見張りや情報収集役を務めていたころだ。以来、田楽を伊賀名物として全国的な知名度を得るまでに押し上げてきた。

いまは、第11代目店主の吉増浩志さんと、伊賀市で最初にワインソムリエの資格を取ったという女将さんらが毎朝、大豆と天然にがりで仕込んだ木綿豆腐に重石を載せ、十分に水抜きをしたあと、串に刺して春には木の芽味噌を、秋から冬は柚子（ゆず）味噌を塗って、炭火でじっくり田楽を焼き上げている（冒頭写真）。

この夜はフンパツして、田楽4串にオシャレな前菜や生湯葉の刺身、地元野菜の天ぷら、伊賀牛のステーキまでついたコースをいただいた。これらを伊賀産の酒米・うこん錦で仕込んだ地酒「半蔵 特別純米」と合わせた日には……そりゃあもう、気分も爆上がりするってもんで、すっかり郷土料理と日本酒に酔いしれたのだった。

そしてまた、フェアフィールド・バイ・マリオット・京都みなみやましろに戻って、ロビーラウンジで地ビールなどひと飲みして、ふかふかのベッドにダイブ！ いやはや、控えめに言って最高の夜だ！（酔ってる）

服部半蔵ゆかりの地で「半蔵」を醸す“三重県最年少”杜氏

翌朝。部屋の窓のロールブラインドを開けると、一面に緑の茶畑が見えた。そう、ここはお茶の里、京都の南山城村なのだった。さわやかな気持ちでホテル隣の道の駅にあるレストラン「村風土食堂つちのうぶ」へ。ここは平日は朝8時から、土・日・祝日は朝7時半から、ヘルシーな朝ごはんを提供しているのだ。

村産ほうじ茶で炊いた茶粥（ちゃがゆ）定食や朝カレーセットなどもあるが、ここは茶飯に村のおばあちゃん直伝の「大豆南蛮」もセットになったスタンダードな和食セットを食べることにした。うん、味噌汁に浮かんだ九条ネギも香り高くおいしい！（ネギ好き）

さて、ここからどうしよう。昨夜、豆腐田楽にも伊賀牛にも合う合う！と感動した日本酒、半蔵を醸す「大田酒造」の酒蔵見学ができるらしいので訪ねてみよう。ここも昨夜の田楽座わかやと同じく、伊賀市にある。つまり、車ならホテルや道の駅から20分ほどで行けるのだ。

立派なつくりの店舗をしばし見学し、半蔵などをつくる酒蔵に向かう。迎えてくれたのは、大田酒造の7代目杜氏（とうじ）、大田有樹さん（下写真）だ。同じ三重県の鈴鹿市で銘酒『作（ざく）』を醸す「清水清三郎商店」などでの修行を経て実家の酒蔵に戻り、2019年に杜氏になった。

「24歳のときに杜氏になりましたが、当時もいまも、三重県最年少の杜氏です。いま、蔵では私を含めて4人が働いていて、平均年齢は35歳くらい。7年ほど前までは、杜氏が70歳で、蔵人が52歳で……みたいな感じで平均年齢は55歳でしたから、ずいぶん若返りました。それでも、なかなか新しく若い人が、この業界に入ってきてくれないというのは感じていますね」（大田さん）

酒づくりの工程を大田さんが説明しながら、蔵内を回ってくれる。毎年10月は酒づくりが始まるシーズンだ。

「三重県のなかでも、この伊賀地域は大昔に琵琶湖の底だったそうで、粘土質の土が滞積していて（古琵琶湖層）、酒米づくりに適しているそうで、ウチは地元産の山田錦や、三重だけでつくられている酒米『神の穂』などをつかっています。とくに神の穂は、私たちの蔵で全収穫量の72％ほどをつかっておりますので、もっともこの酒米を使用している蔵ということになります」

大田酒造のメインブランドは「半蔵」。そう、有名な伊賀忍者の服部半蔵が、その名の由来だ。なかでも「半蔵 純米大吟醸 磨き40」は、2016年のG7伊勢志摩サミットで各国首脳のディナーの乾杯酒に選ばれたほどで、澄み切ったキレイな飲み口のなかに、しっかり米の旨みも感じられる銘酒中の銘酒だという。

ここ（伊賀上野）まで来たら、その味を知らずには帰れない。酒蔵から国道を渡ったところにある直営店「酒造りかこ」で、半蔵3種類を試飲させてもらった。

まずは先ほども書いた上写真の左端、純米大吟醸の磨き40（精米歩合が40％、つまり酒米の60％は磨かれてなくなっているという意味）。フレコミどおり、ひと口目はキレイな甘みを感じるので「よくある大吟醸の類いかな」と思いきや、すぐにしっかりと米の旨みが押し寄せてくる。これはいい酒だ（と思う）。

次は、「半蔵 純米大吟醸 神の穂」。前述の三重県でしかつくっていない酒米・神の穂と、やはり三重の酵母「MK3」をつかったスペシャルな酒だ。

「酵母は、酒の味を大きく左右します。たとえばラーメンのスープには醤油、塩、味噌、とんこつなどがありますが、それくらい、酵母で味に差が出てくる」（大田さん）。

米と酵母の効果なのか、この酒には甘みと、ほのかな酸味を感じる。上質な白ワインのような華やかな味わいで、この地の伊勢エビなんかに合いそうだ。

そして最後は、「半蔵 特別純米酒 神の穂」。さっきの大吟醸とは違って、こちらは「MK1」なる酵母をつかっているそうだ。こちらは、より“お米の味”がするような気がする。ほんのり甘く、しかし酸もやさしく効いていて味をシメてくれる。冷たいままや常温で飲んでもいいが、いまの季節なら、ぬる燗（かん）なんかがいいかもしれない。そりゃあ、味噌をつかった田楽にも合うはずだ。しかし、この神の穂という酒米は、上品な甘みが出るんだなあ……。

というわけで、午前中からすっかりいい気分になって、試飲した3種すべての4合瓶を買ってしまった私。今年は神の穂の収穫量が十分ではないそうで、これらの酒はさらに貴重な逸品となるはずだ。さて、さらに伊賀地方の名物を食べに行くぞ〜！（酔ってる）

Photo & Text：舩川輝樹（FRaU編集長）

