トヨタ「新型ハイラックス」世界初公開へ！ 10年ぶりの全面刷新に「ついに来た！」と大反響！ 「ハイエース」と同じディーゼルエンジン搭載か!? タイでまもなく発表！

10年ぶりの全面刷新に「ついに来た！」と大反響！

トヨタのタイ法人は2025年11月1日、ピックアップトラック「ハイラックス」の新型モデルに関するティザー映像を公式YouTubeで公開しました。

その全容は同月10日に明らかにされる予定となっており、どのような進化を遂げるのか大きな注目が集まっています。

トヨタ「ハイラックス」が10年ぶりに全面刷新!?

【画像】超カッコいい！ これが「新型ハイラックス」です！（30枚以上）

新型ハイラックスのティザー公開はSNSでも話題となっており、現地情報によれば、新型ハイラックスはBEV（電気自動車）モデルをラインナップに含む形で登場するとされています。

デザイン面でも大幅な刷新が予想されて、事前に報道された意匠登録申請用のイラストによると、新型ハイラックスは従来モデルのイメージを踏襲しつつ、より立体的かつダイナミックなフロントデザインへと進化するようです。

ヘッドライトやフロントグリルは従来型よりも薄く、アグレッシブな形状となり、グリル中央のトヨタマークは廃止され、「TOYOTA」ロゴに変更。リアコンビネーションランプも細身で、面発光LEDを使用した未来的なデザインとなることがティザー映像から伺えます。

インテリアもエクステリア同様に、現代的に進化します。公開されたイラストからは「タンドラ」を思わせるデザインが確認でき、八角形のメーターフードやそれに合わせた形状の送風口、ダッシュボード上に移設された大型モニターが、新時代のピックアップトラックであることを強調しています。

また、スポーティモデルであるGRバージョンにはワイドフェンダーが装着されるとの噂もあります。これが実現すれば、外観の迫力が増すだけでなく、トレッドがワイド化されることで走行安定性やドライブフィールの向上が期待できます。

気になるパワーユニットですが、日本市場ではまずICE（内燃機関）車が注目されるでしょう。アジア諸国のメディアによれば、従来型の2.7リッターガソリンエンジン（海外向け）や2.4リッターディーゼルターボエンジンは廃止され、2.8リッターディーゼルターボエンジンに変更される見通しです。

これはオーストラリアで施行される排ガス規制「ユーロ6d」への適合が主な目的と考えられ、日本国内では「ハイエース」や「ランドクルーザー70」にも搭載されている実績あるユニットです。

従来型よりもトルクとパワーが向上することはユーザーには歓迎されそうですが、一方で尿素（AdBlue）の補充という手間が新たに発生することになります。

BEVもラインナップに加わるとされ、タイ市場で競合するいすゞ「D-MAX EV」に対抗する内容になるものと予想されます。

現地メディアは、航続距離はライバル車（263km）を上回る250km以上を確保し、駆動システムは前後車軸にモーターを配したデュアルモーターのフルタイム4WD（D-MAX EVと同様）になると報じています。

スペック面でもライバル（140kW／325N･m）を上回るパフォーマンスが期待され、特にGRバージョンでは航続距離とのバランスを見据えた高出力仕様が設定されるかもしれません。

新型ハイラックスに関するティザー映像の公開を受け、生産国であるタイのSNSでは、現地ユーザーから期待の声が爆発的に高まっています。

「ついに来た！」「10年以上を経てついに」といった書き込みが相次いでおり、多くのファンが今回のモデルチェンジを長期間待ち望んでいた様子が伺えます。

「発表されるのを待っています」「いつ発売されますか？」と詳細情報や実車の公開を心待ちにする声や、「すでにお金を貯めました」といった、すでに購入準備を整えているという熱心なユーザーからのコメントも見受けられました。

そして、日本のSNS上でも新型ハイラックスは大きな反響を呼んでいます。

「待ってました！」「楽しみ！」「欲しい！」といった、新型の登場を素直に喜ぶ声や、同時に、「いくらくらいになるんだろう？」と、新型の価格設定について現実的な関心を寄せる声も見られます。

こうした期待の中で、日本のSNSで特に目立っているのが、かつて国内で高い人気を誇ったSUV「ハイラックスサーフ」の復活を待望する声です。

「ハイラックスサーフを出してくれ」「ハイラックスでもサーフをなんで出さないのかな？」といった要望が相次いでおり、新型ハイラックス（ピックアップトラック）への期待と同時に、それをきっかけとしてハイラックスサーフの復活を願う人も多いようです。