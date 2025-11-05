米野球殿堂が今年の時代委員会の殿堂入り候補者８名を発表した。いずれも、今年１月に発表されたイチローさんらが殿堂入りした全米野球記者協会の投票では漏れていた選手で、薬物使用疑惑もあって当選できなかった歴代最多の通算７６２本塁打したバリー・ボンズ外野手と通算３５４勝のロジャー・クレメンス投手も候補者として２０２２年に続いて２度目の候補者として名を連ねた。

今年の時代委員会の殿堂入り投票は「現代野球の選手」が対象となり、主に１９８０年代以降に活躍した選手が対象、ボンズ、クレメンスのほか通算４７３本塁打のカルロス・デルガド一塁手、２０００年ＭＶＰのジェフ・ケント二塁手、通算打率３割７厘のドン・マッティングリー一塁手、２年連続ＭＶＰのデール・マーフィー外野手、通算５０９本塁打のゲーリー・シェフィールド外野手、１９８１年に新人王＆サイ・ヤング賞となった通算１７３勝のフェルナンド・バレンズエラ投手。

殿堂入りには、１６名の委員から７５％以上の得票率を獲得することが必要。投票結果はウインターミーティングの初日に当たる１２月７日１９時半（日本時間１２月８日９時半）が予定されている。