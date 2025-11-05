親戚の子どもたちが集合写真を撮ったら→「あれ、うちの娘だけ…」おもしろすぎる表情に4.5万いいね【ママリ】

親戚の子どもたちによる集合写真「あれ、うちの娘だけ…」パンチが強い姿に4.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはあさり☺︎🐾(@dddddoraemoon)さんの投稿です。親戚やママ友など同じ年ごろの子どもたちが集まるタイミングでよく撮る、子どもの集合写真。あさりさんも親戚の子どもたちで集合写真を撮ったそうなのですが、なぜかあさりさんの娘さんだけ、妙に貫禄があったそうで…？

©dddddoraemoon

親戚の子が集まってめっちゃ可愛いショット撮ってるのにうちの娘だけ隣に喧嘩売ってる

白いボックスに入った子どもたちの、かわいい集合写真。左から2番目にいるのが、あさりさんの娘さんです。何やら横を向いていますが、あさりさんいわく「隣の子に喧嘩売ってる」ように見えたそう。たしかに、ガンを飛ばしているような表情にも見えますね。もちろんそんなつもりはないのでしょうが、写真に残すとクスッと笑える瞬間ですね。



この投稿に「メンチ切ってる」「後のボスベイビー」などの声が寄せられました。確かに、堂々とした様子に、将来は大物になりそうな予感がします。大きくなったら、娘さんも一緒にこの写真を見て笑えるといいですね。



かわいらしい親戚同士の集合写真。これからも定期的に集まって成長を撮り続けられるといいですよね。かわいい「メンチ」にほっこりする投稿でした。

「あっかんべー」うまく言えない末っ子、愛らしさに13万いいね「神です」「とても愛…！」

幼いころ「あっかんべー」をして遊んだ記憶はありませんか？



投稿者のかきもちもちりさん。末っ子が早速覚えたての「あっかんべー」を披露してくれたようですが…？

末っ子が保育園であっかんべーを覚えたらしいんだけど、うまく言えなくて「あがぺー、あがぺー」と発音しており、ずっと無償の愛を注がれている。

憎まれ口を言っているつもりだけど、周囲を平和にさせているという、ほっこりエピソード。いくらでも聞いていたくなるような憎まれ口です。無償の愛を注いでくれるなら、憎まれ口なんて、なんてことないですね。



この投稿に、「私にも注いでほしい」「世界平和だわ」などのリプライが寄せられました。子どもの手にかかれば、悪い言葉も、びっくりするくらいかわいい言葉に早変わり。癒される投稿ですね。

お風呂で脇毛を見た2歳、真剣な発言に23万いいね

ご紹介するのは、アボカドちゃん(@ce_kc3l4h)さんの投稿です。子どもは常識や固定観念にとらわれないからか、大人にはない発想をしますよね。その純粋な発想に、笑ったり感心したり驚かされたりしたことはありませんか？



投稿者・アボカドちゃんさんが、2歳の娘さんとお風呂に入ったときのこと。ありのままのママの姿を見て、2歳児が想像力を駆使して問いかけた言葉が、なんともおもしろいものでした。

２歳と風呂ってたら冬で処理してない私の脇毛見て真剣な顔で「ﾏﾏ……それ…ﾊﾟﾊﾟにうつされたの…？」って聞いてきて死ぬほど笑った。

なんとも子どもらしい予想外の発想。お風呂場で笑い声が響きわたる様子が浮かんできそうです。この問いかけに、ママが何と答えたのかも気になります。この投稿には「笑わせてもらいました」「子どもの発想力は豊か」「大人にない視点が天才的」などのリプライが寄せられていました。



アボカドちゃんさんの娘さんが成長したとき、今回のかわいいエピソードを聞かせてあげたいですね。子どもの純粋な発想にキュンとくる投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）