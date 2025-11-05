おでんの購入客に鍋を無料で貸し出す取り組みを続けているコンビニ店が岩手県岩泉町にある。

名前と連絡先を伝えて鍋を借り、使用後に洗ってから返却する仕組み。岩泉町の人口は約７７００人足らずと小規模で、客の顔が見えるからこその「温かい」サービスとして地域に定着している。（福守鴻人）

店独自の取り組みとして行っているのは「ローソン岩泉店」。もともとはローソンがセールの一環として２０１９年に全国で始めたが、セールの終了に伴って、多くの店が貸し出しをやめた。ただ店では、客の反応が上々だったことや地域の信頼関係が醸成されていたことなどから今も続けており、県内では唯一の取り組みとなった。

店では、おでんの販売期間である９月から１２月末まで、家庭用の小鍋４個をレジ近くに用意している。４０〜５０代の単身男性が多く、主に夕方の仕事帰りに立ち寄った客が利用している。衛生面にも配慮し、客が洗って返却した鍋は店側でも改めて洗浄してから次の客に貸し出す。鍋の大半が１週間以内に戻ってくるといい、店の個性を示す存在にもなっている。

取り組みはおでんの季節の定番となっており、店長の石黒睦子さん（６１）は「お客さんとの信頼関係がなければ、このサービスは成り立たない。岩泉町だったからこそ続けてこられたのかもしれない」と明かす。もともと５個あった鍋のうち１個は戻ってきていないが、残る４個は約６年間、客の手と店の間を往復し続けている。プラスチック容器を使わないため、環境面での負荷軽減にもつながっている。

盛岡市在住で岩泉町出身の主婦（４３）は週末の帰省時、６０代の母とともに利用する。主婦は「温かいまま食べられるし、たくさん持ち帰ってそのまま火にかけられるのも便利」と笑顔を見せた。